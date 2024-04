Winstdaling UPS valt mee

(ABM FN-Dow Jones) UPS heeft in het eerste kwartaal van 2024 een lagere winst en omzet geboekt, maar de winstdaling viel de markt mee en de outlook voor heel dit jaar werd gehandhaafd. Dit bleek dinsdag uit de resultaten van de Amerikaanse pakketbezorger.

"Onze financiële prestaties in het eerste kwartaal waren in lijn met onze verwachtingen en het gemiddelde dagelijkse volume in de VS liet gedurende het kwartaal een verbetering zien. Vooruitkijkend verwachten we weer volume- en omzetgroei", zei CEO Carol Tomé in een toelichting.

In het afgelopen kwartaal daalde de operationele winst met 36,5 procent op jaarbasis, tot 1,6 miljard dollar. UPS wees op een afschrijving van 110 miljoen dollar, of 0,13 dollar per aandeel.

Onder de streep bleef een nettowinst over van 1,1 miljard dollar of 1,30 dollar per aandeel. De aangepaste winst per aandeel daalde van 2,20 tot 1,43 dollar, maar was wel beter dan de 1,28 dollar waar analisten geraadpleegd door FactSet op rekenden.

De omzet van UPS daalde in het eerste kwartaal op jaarbasis met 5,3 procent, van 22,9 miljard tot 21,7 miljard dollar. Hier ging de markt uit van 21,8 miljard dollar.

De omzet uit binnenlandse pakketten daalde afgelopen kwartaal met 5,0 procent op jaarbasis tot 14,2 miljard dollar, waar analisten uitgingen van 14,4 miljard dollar.

Ook de internationale omzet, die op jaarbasis met 6,3 procent daalde, miste met 4,26 miljard dollar net de verwachting van 4,31 miljard dollar.

Outlook

UPS herhaalde dinsdag de outlook. Het bedrijf rekent nog steeds op een omzet van 92,0 tot 94,5 miljard dollar en een aangepaste operationele marge van 10,0 tot 10,6 procent. In het eerste kwartaal was deze marge 8,0 procent.

Verder zullen de kapitaaluitgaven dit jaar nog altijd uitkomen op 4,5 miljard dollar.

Het aandeel UPS steeg dinsdag in de Amerikaanse voorbeurshandel 2,2 procent.