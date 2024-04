Futures voorspellen lichtgroene opening Wall Street

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan dinsdag een lichtgroene opening tegemoet. De futures op de S&P 500 noteerden rond lunchtijd 0,1 procent hoger.

Wall Street sloot maandag nog met mooie winsten, waarbij techaandelen als Nvidia, die voor het weekend nog in de verkoop gingen, herstelden.

"Het is nu wachten op de bedrijfsresultaten van grote namen als Tesla, Meta Platforms, Alphabet en Microsoft. Vooral de resultaten van deze techreuzen zullen naar verwachting inzicht geven in de haalbaarheid van een voortzetting van de recente opleving van technologieaandelen", denkt beleggingsspecialist Justin Blekemolen van Lynx.

"Bij Google zien we protesten en herstructureringen, terwijl Tesla massaontslagen, prijsverlagingen en een terugroepactie van de Cybertruck aankondigde. Ook de recente ontwikkelingen rondom Microsofts relatie met OpenAI en de teleurstellende uitrol van Meta’s nieuwe AI-assistent hebben voor onrust gezorgd", somde Blekemolen op.

Volgens de expert van Lynx zullen vooral de vooruitzichten van Tesla belangrijk zijn, zeker nu het aandeel van de fabrikant van elektrische voertuigen dit jaar al meer dan 40 procent is gedaald.

"De angst voor toenemende concurrentie uit China speelt hierbij een rol, en de aankomende resultaten kunnen aangeven in hoeverre Tesla deze bedreigingen het hoofd biedt", aldus Blekemolen.

Op macro-economisch vlak staat vanmiddag de samengestelde inkoopmanagersindex voor de Amerikaanse industrie en diensten in april op de rol, net als de nieuwe woningverkopen in de VS in maart.

De euro/dollar handelde dinsdag op 1,0664. De olieprijzen stegen licht. De Amerikaanse tienjaarsrente noteerde vrijwel stabiel op 4,63 procent.

Bedrijfsnieuws

Het belooft een drukke dag te worden met een stroom aan Amerikaanse bedrijfscijfers. Vanmiddag openen GE Aerospace, General Motors, Halliburton, Kimberly-Clark, Lockheed Martin, PepsiCo, Philip Morris, Spotify en UPS de boeken.

Nabeurs is het de beurt aan Visa, Texas Instruments en blikvanger Tesla. Analisten geraadpleegd door FactSet rekenen op een aangepaste winst per aandeel van 0,49 dollar en een omzet van 22,3 miljard dollar. In het eerste kwartaal van 2023 behaalde Tesla een aangepaste winst per aandeel van 0,85 dollar op een omzet van 23,3 miljard dollar.

De Amerikaanse notering van SAP noteerde voorbeurs 3,5 procent in de plus, nadat het Duitse softwarebedrijf maandagavond de outlook voor heel 2024 herhaalde. In het eerste kwartaal dook SAP wel in de rode cijfers, door een eenmalige last van 2,2 miljard euro. De omzet steeg.

De notering van Novartis lijkt dinsdag in New York 5,5 procent hoger te zullen openen, nadat de Zwitserse farmaceut bij de kwartaalcijfers de outlook voor heel het boekjaar verhoogde.

Slotstanden

De S&P 500 index steeg maandag 0,9 procent tot 5.010,60 punten, de Dow Jones index won 0,7 procent op 38.239,98 punten en de Nasdaq sloot 1,1 procent hoger op 15.451,31 punten.