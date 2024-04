Valuta: lichte plus voor euro

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde dinsdag rond de 1,0670 euro nadat de inkoopmanagersindices uit de eurozone en het VK een verder groeiherstel lieten zien.

"Het wachten is nu op de inkoopdata uit de VS", zei valutahandelaar Stéphane van der Meer van valutabroker Ebury dinsdag tegen ABM Financial News. "Als die meevallen, heb je kans dat dat de dollar ondersteunt. Deze week krijgen we nog de eerste raming voor de groei van de Amerikaanse economie over het eerste kwartaal en de inflatiedata bij de inkomens en bestedingen in de VS in maart, een belangrijk richtsnoer voor de Fed bij de afstemming van het monetaire beleid.

In Japan liet de voorzitter van de Bank of Japan Kazuo Ueda dinsdag weten dat de centrale bank nog altijd van plan is de rente verder te verhogen als de onderliggende inflatie oploopt naar de doelstellingen die de bank hanteert. De bank schat in dat deze in maart 2026 rond de 2,0 procent noteert. De Bank of Japan neemt aanstaande vrijdag weer een rentebesluit, nadat bij de vorige vergadering de negatieve rente werd opgeheven.

De euro noteerde dinsdag 0,2 procent hoger op 1,0672 dollar. De Europese munt noteerde vlak op 0,8627 Britse pond. Het Britse pond steeg 0,1 procent en noteerde op 1,2366 dollar.

info@abmfn.nl

Redactie: +31(0)20 26 28 999