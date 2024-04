AEX in het groen ondanks koersval Akzo en Randstad Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs noteerde dinsdagochtend hoger, ondanks de koersafstraffing voor AkzoNobel en Randstad na cijfers. De AEX steeg om 11 uur met 0,9 procent naar 874,27 euro. Nu een escalatie in het Midden-Oosten lijkt uit te blijven, komen er volgens investment manager Simon Wiersma van ING weer koopjesjagers in de markt. "Beleggers kopen de dips." Opwaartse bijstellingen van de winstverwachtingen voor beursgenoteerde bedrijven wegen volgens Wiersma zwaarder dan de hoog blijvende inflatie en rentes. "Dit leidt wel zo nu en dan tot beweeglijke koersen na de rally sinds eind oktober, 'aangesticht' door geopolitieke spanningen." Naast de cijfers van Akzo en Randstad, kregen beleggers ook de voorlopige inkoopmanagersindices voorgeschoteld. En die vielen mee, omdat de dienstensector beter presteert dan verwacht. De inkoopmanagersindex voor de dienstensector in de eurozone steeg naar het hoogste niveau in 11 maanden. Vanavond opent Tesla de boeken, en in de dagen hierna volgen ook Meta, Alphabet en Microsoft. Daarmee zijn einde van de week 4 van de Magnificent 7 met cijfers geweest. De euro/dollar handelde dinsdagochtend op 1,0673 en de rentes stegen licht. Olie werd ruim een procent duurder. Stijgers en dalers Met koersverliezen van 5,0 en 6,0 procent noteerden AkzoNobel en Randstad onderaan. Verder stond alleen ArcelorMittal in het rood. Het aandeel daalde 1,1 procent. Degroof Petercam verlaagde het koersdoel voor Randstad na de cijfers. Ondanks een makkelijkere vergelijkingsbasis zag Degroof de omzet van Randstad nog niet echt herstellen. De aangepaste EBITA kwam afgelopen kwartaal "een paar miljoen" euro lager uit dan verwacht en de analisten schreven dit toe aan druk op de brutomarge. Over de cijfers van Akzo lieten de analisten zich redelijk positief uit. Zo sprak JPMorgan van solide cijfers. Net als maandag ging Prosus aan de leiding in de AEX, met een winst van 4,0 procent. Philips won 2,4 procent en de chippers ASMI en ASML wonnen 1,7 en 1,9 procent. Vanavond nabeurs komt ASMI met cijfers. In de AMX werd het kwartaalrapport van Allfunds beloond met een koersstijging van 4,3 procent. Analisten van Jefferies waren te spreken over de gepresenteerde resultaten en herhaalden hun koopadvies. Inpost won 1,7 procent, maar AMG en Fugro verloren ruim een procent en Alfen werd bijna een procent goedkoper. Ook SBM Offshore verloor bijna een procent. Bij de smallcaps ging penny stock Vivoryon maar liefst 39 procent hoger, na ook al een flinke stijging op maandag. Accsys steeg 2,2 procent en Pharming 2,6 procent. Daarentegen daalde Fastned 0,9 procent. NSI leverde 3,7 procent in, maar noteerde ook ex-dividend. Bron: ABM Financial News

