Degroof Petercam: nette jaarstart AkzoNobel

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) AkzoNobel kende een nette start van het jaar en lijkt keurig op weg om de huidige consensus te halen. Dit concludeerden analisten van Degroof Petercam naar aanleiding van de cijfers van de verfspecialist. Akzo herhaalde dinsdag de outlook en rekent nog altijd op een aangepaste EBITDA in 2024 van 1,5 tot 1,65 miljard euro. Degroof Petercam mikt op 1,58 miljard euro en de consensus op 1,57 miljard euro. Degroof verwacht niet dat het de eigen taxaties aanzienlijk zal bijstellen na de kwartaalcijfers van vanochtend, en dat geldt vermoedelijk ook voor de consensus. "De markt vertoont meer tekenen van uitbodeming met een vlakke of een lichte volumegroei over de hele linie", schreven de analisten verder. Vooral bij Coatings zijn de volumetrends bemoedigend, met een herstel in poedercoatings en industriële verpakkingen en ondersteuning door een sterke pijplijn in Marine, aldus Degroof. Op de korte termijn kan Akzo profiteren van het overloopeffect van doorgevoerde prijsverhogingen, aangezien de grondstofprijzen zijn gedaald. Degroof Petercam handhaafde het Houden advies op AkzoNobel met een koersdoel van 76,00 euro. Het aandeel AkzoNobel noteerde dinsdagochtend toch 4 procent lager op 63,92 euro. Bron: ABM Financial News

