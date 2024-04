Legrand koopt Nederlands Enovation Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Franse fabrikant van elektrische apparatuur Legrand koopt het Nederlandse gezondheidszorgsoftwarebedrijf Enovation. Dit maakte Legrand dinsdag bekend De verkoopprijs bedraagt volgens persbureau Bloomberg, dat zich baseert op bronnen, ruim een half miljard euro. Enovation, nu nog eigendom van Main Capital Partners, een private equitypartij, is gevestigd in Rotterdam en telt meer dan 350 medewerkers die een omzet genereren van meer dan 60 miljoen euro per jaar, aldus Legrand. Enovation werd in 1983 opgericht en biedt een platform voor 'connected care'. Zo kan via Zorgmail veilig informatie tussen artsen en patiënten worden gedeeld. Bron: ABM Financial News

