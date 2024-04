Beursblik: ommekeer voor Allfunds Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De kwartaalupdate van Allfunds bevestigt een positieve trend. Dit concludeerde analisten van Jefferies in reactie op de cijfers van het Spaanse fintechbedrijf met een notering in Amsterdam. "Het tij keert", aldus Jefferies, dat ook wees op uitspraken van CEO Juan Alcaraz, die dinsdag in een toelichting op de cijfers zei, dat gedurende het eerste kwartaal een kantelpunt in de instroom van vermogen van bestaande klanten werd bereikt. De recordomzet was met 153 miljoen euro beter dan de consensus van 145 miljoen euro. Dit was volgens Jefferies vooral te danken aan het herstel van inkomsten uit transacties. Ook het geadministreerde vermogen van 1.433 miljard euro was iets beter dan verwacht, wat volgens Jefferies te verklaren was door een sterke marktprestatie. De uitstroom van vermogen van bestaande cliënten was met circa 3 miljard euro, beter dan de 6 miljard euro waar de markt op rekende. Jefferies heeft een koopadvies op Allfunds met een koersdoel van 10,00 euro. Het aandeel Allfunds sloot maandag 1,0 procent hoger op 6,67 euro. Bron: ABM Financial News

