Beursblik: solide cijfers AkzoNobel

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De cijfers over het eerste kwartaal van AkzoNobel zijn solide en werden gedreven door iets hogere volumes, een iets beter prijsmix en iets minder valutaire tegenwind. Dit concludeerden analisten van JPMorgan Research in reactie op de resultaten van de verfspecialist. De Amerikaanse bank wees ook op de beter dan verwachte prestaties in China, waar de verfvolumes stabiel bleven, terwijl Akzo een daling voorzag. Verder was sprake van een goede volumegroei in Zuidoost-Azië en deed ook Powder Coatings het goed. Akzo herhaalde dinsdag de outlook voor 2024 en rekent nog altijd op een aangepaste EBITDA van 1,5 tot 1,65 miljard euro. JPMorgan zit qua verwachting met 1,51 miljard euro aan de onderkant van de bandbreedte. De analistenconsensus rekent op 1,57 miljard euro en de Amerikaanse bank verwacht hier geen wijzigingen in. JPMorgan wees in zijn rapport verder op een claim tegen Akzo in Australië van 2,5 miljard Australische dollar, of omgerekend 1,6 miljard Amerikaanse dollar. De claim houdt verband met een groot LNG-project in Darwin. Akzo zou verantwoordelijk worden gehouden voor de aantasting van de coating op een deel van de pijpleidingen. De bijbehorende herstelkosten worden gevorderd op grond van de Australische consumentenwet. "Een door de rechtbank bevolen bemiddeling heeft niet tot een oplossing geleid en de zaak komt vanaf juni 2024 voor de rechter met een uitspraak die niet voor eind 2025 wordt verwacht", aldus JPMorgan. Akzo ontkent aansprakelijkheid en ook de omvang van de claim. JPMorgan heeft een Onderwogen advies op AkzoNobel en een koersdoel van 68,50 euro. Het aandeel AkzoNobel sloot maandag 1,0 procent hoger op 66,92 euro. Bron: ABM Financial News

