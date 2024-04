Beursblik: Omzet Randstad valt licht mee maar brutomarge valt tegen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Randstad

(ABM FN-Dow Jones) Randstad zat met de omzet weliswaar nog licht boven de verwachtingen in de consensus, maar de brutomarge schoot ten opzichte daarvan duidelijk tekort. Dit concludeerde zakenbank Jefferies dinsdag na publicatie van de kwartaalcijfers over het eerste kwartaal van de bemiddelaar in werk. Jefferies wees verder op de kasstroom die onder verwachting uitkwam, terwijl DSO's opliepen van 53,3 naar 53,7. De bank rekende de trend bij Randstad door naar het tweede kwartaal en stelde dat de omzet naar verwachting over die periode circa 7 procent zal dalen, waar in de consensus nu rekening gehouden wordt met een afname met ongeveer 5,2 procent. De onderliggende EBITA kwam met 177 miljoen euro over het eerste kwartaal licht onder de prognoses uit, terwijl Jefferies zelf vooraf met de raming hiervoor op 178 miljoen euro zat. De EBITA kwam volgens de bank voor de regio Noord-Europa met 65 miljoen euro wel boven de verwachting van Jefferies uit die hiervoor vooraf 59 miljoen euro had getaxeerd. Jefferies heeft het advies voor Randstad op Underperform staan met een koersdoel van 42,00 euro. Randstad sloot maandag op 48,50 euro. Bron: ABM Financial News

