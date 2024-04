SAP duikt in de rode cijfers

(ABM FN-Dow Jones) SAP is het afgelopen kwartaal in de rode cijfers gedoken vanwege een eenmalige last van 2,2 miljard euro, terwijl de omzet steeg. Dit bleek maandag laat uit de kwartaalcijfers van het Duitse softwarebedrijf.

"We zijn 2024 goed begonnen en hebben er vertrouwen in dat we onze doelen voor het jaar zullen bereiken. Ons tranformatieprogramma ligt goed op koers", zei CEO Christian Klein.

SAP boekte het afgelopen kwartaal een verlies van 824 miljoen euro, ofwel 0,71 euro per aandeel, in vergelijking met een winst van 509 miljoen euro, ofwel 0,41 euro per aandeel, in dezelfde periode een jaar eerder. Het resultaat werd met name beïnvloed door een herstructureringsvoorziening van 2,2 miljard euro in verband met het transformatieprogramma van 2024.

De omzet steeg van 7,4 miljard dollar in het eerste kwartaal van 2023 naar 8,0 miljard euro het afgelopen kwartaal.

De cloud-omzet steeg met 24 procent van 3,2 miljard euro in het eerste kwartaal van 2023 naar 3,9 miljard euro het afgelopen kwartaal, terwijl de cloud- en softwareomzet steeg met 9 procent van 6,4 miljard euro naar 7,0 miljard euro.

Outlook

Het concern herhaalde zijn outlook voor het hele jaar. In 2024 voorziet het concern een cloud-omzet van 17,0 tot 17,3 miljard euro, wat een stijging betekent van 24 tot 27 procent bij constante valuta.

De cloud- en softwareomzet wordt voor 2024 geschat op 29,0 tot 29,5 miljard euro, in vergelijking met 26,92 miljard euro in 2023.

De aangepaste operationele winst wordt geraamd op 7,6 tot 7,9 miljard, tegenover 6,51 miljard euro in 2023, terwijl het concern rekent op een vrije kasstroom van 3,5 miljard euro.