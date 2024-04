Wall Street hoger gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn maandag hoger gesloten, vanwege de verminderde spanningen tussen Iran en Israël.

De toonaangevende S&P 500 index steeg 0,9 procent tot 5.010,60 punten, de Dow Jones index won 0,7 procent op 38.239,98 punten en de Nasdaq sloot 1,1 procent hoger op 15.451,31 punten.

"Beleggers waren afgelopen week in de ban van de geopolitiek en, wederom, de veerkrachtige Amerikaanse economie", zei hoofdeconoom Luc Aben van Van Lanschot Kempen.

De econoom vraagt zich af in welke mate een mogelijke escalatie in het Midden-Oosten kan leiden tot verstoringen op de energiemarkt, hoewel hij constateert dat geen van beide partijen, Iran en Israël, uit lijkt te zijn op een verdere escalatie.

En wat de veerkrachtige Amerikaanse economie betreft: "Deze veerkracht werd afgelopen week opnieuw onderstreept door recente cijfers over de industriële productie en de detailhandelsverkopen. Deze resultaten zaaiden opnieuw twijfel over de verwachte renteverlagingen door de Federal Reserve en dreven de langetermijnrente omhoog", zei Aben.

De tienjaarsrente noteerde maandag 0,2 procent hoger op 4,621 procent.

Beleggers kijken komende week in de VS met name uit naar de publicatie van economische groeicijfers over het eerste kwartaal op donderdag en PCE-inflatiecijfers op vrijdag.

Analist Michael Kramer van CMC Markets verwacht dat deze publicaties mogelijk aanzienlijke gevolgen kunnen hebben voor het traject van het monetair beleid van de Fed. Kramer verwacht dat de bbp-cijfers zullen laten zien dat de Amerikaanse economie gezond is.

Daarentegen verwacht hij dat de PCE-inflatiecijfers, de favoriete inflatiemaatstaf van de Fed, zullen aantonen dat het desinflatieproces, dat in 2023 begon, officieel tot stilstand is gekomen en mogelijk is omgekeerd.

Op macro-economisch vlak werd maandag in de VS bekend dat de Chicago Fed National Activity Index in maart is gestegen van +0,09 naar +0,15.

De mei-future voor een vat ruwe olie sloot maandag op de New York Mercantile Exchange 0,29 dollar, ofwel 0,35 procent, lager op 82,85 dollar.

De euro/dollar noteerde op 1,0652. Bij aanvang van de handelsdag in New York bewoog het muntpaar nog op 1,0663 en rond het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag stond er een stand van 1,0654 op de borden.

Op macro-economisch vlak staan dinsdag in de VS een tweetal publicaties op de agenda: De samengestelde inkoopmanagersindex van april en de nieuwe woningverkopen in maart.

Bedrijfsnieuws

Tesla heeft opnieuw de prijzen verlaagd in de Verenigde Staten en in China. Met name in China heeft Tesla, dat dinsdag nabeurs met kwartaalcijfers komt, te kampen met stevige concurrentie. Ook zijn Chinese sectorgenoot Li Auto verlaagde in eigen land de prijzen. Tesla daalde maandag circa 3,4 procent. De Amerikaanse notering van Li Auto noteerde zelfs circa 35 procent lager.

Afgelopen week kwam Netflix al met cijfers. In het eerste kwartaal overtrof het bedrijf de verwachtingen en met 9,3 miljoen nieuwe abonnees deed Netflix het veel beter dan de 5,1 miljoen die analisten hadden verwacht. Toch daalde de koers vrijdag met 9 procent, want de outlook die de streamingreus gaf, stelde de markt teleur. Maandag daalde het aandeel ongeveer 0,3 procent.

Nvidia was vrijdag een sterke daler, net als Super Micro Computer, dat zelfs 23 procent daalde. Nvidia steeg maandag circa 3,7 procent. Super Micro Computer verloor ongeveer 0,2 procent.

Cardinal Health verloor circa 5,0 procent nadat de leverancier van medicijnen bekendmaakte dat een contract met apotheekketen OptumRX niet wordt verlengd. De samenwerking was goed voor 16 procent van de omzet van Cardinal Health in 2023.

Verizon is in het eerste kwartaal minder abonnees verloren dan de markt had verwacht, terwijl het aangepaste resultaat in de periode steeg en de omzet vrijwel stabiel bleef. Dit bleek maandag uit de cijfers van het Amerikaanse telecombedrijf. Het aandeel daalde bijna 5,0 procent.

Naast de grote techreuzen die deze week de boeken openen, doen ook Lockheed Martin, General Motors, UPS, Texas Instruments, Visa, Boeing, IBM, Intel, Caterpillar, American Airlines en oliereuzen Chevron en Exxon Mobil dat.

Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft zaterdag voor een herzien wetsvoorstel gestemd dat zou kunnen leiden tot een landelijk verbod op TikTok in de Verenigde Staten. Met het wetsvoorstel kan TikTok verboden worden in de VS als de social media-app in handen blijft van het Chinese moederbedrijf ByteDance. ByteDance krijgt een jaar de tijd om TikTok te verkopen. De maatregel is nu klaar voor een stemming in de Senaat en als daar ook akkoord komt, dan kan president Joe Biden de wet ondertekenen.