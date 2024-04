Beursblik: aanhoudende druk op resultaten bij Randstad verwacht

(ABM FN-Dow Jones) Randstad heeft naar verwachting in het eerste kwartaal beduidend minder omzet en winst geboekt dan in dezelfde periode een jaar eerder. Dit bleek uit de analistenconsensus die Randstad zelf heeft samengesteld.

De kwartaalomzet daalde volgens de 13 analisten die bijdroegen aan de consensus op jaarbasis van 6.518 miljoen naar 5.884 miljoen euro. Autonoom daalde de omzet op jaarbasis naar verwachting met 8,3 procent. Een jaar eerder was er al sprake van een autonome krimp van 4,2 procent.

De aangepaste EBITA komt op jaarbasis naar verwachting uit op 181 miljoen tegen 266 miljoen euro in het eerste kwartaal van 2023. De bijbehorende marge gaat naar verwachting zo van 4,1 naar 3,1 procent.

De brutomarge daalde in deze consensus van 21,0 naar 20,4 procent.

Voor Barclays was dit recentelijk voldoende reden om Randstad op de verkooplijst te zetten met een koersdoel van 50,00 euro. De Britse bank stelde dat Randstad de afgelopen tien jaar een leidende positie had in de uitzendsector, maar dat dit gaat veranderen. Voor de lange termijn blijft de bank positief over Randstad, alleen op de korte termijn ziet Barclays geen koersaanjagers.

In tegenstelling tot Randstad kregen Adecco en Hays wel een koopaanbeveling. Dit omdat Adecco meer balans in de portefeuille heeft en ook meer blootgesteld is aan sectoren waar de meeste groei te verwachten valt.

Volgens Barclays zijn Hays en Adecco de duidelijke winnaars en bieden zij flink opwaarts potentieel voor wie meer cyclische namen wil toevoegen aan zijn portefeuille.

"Beleggers krijgen een jaarlijkse winstgroei van 15 procent, een stabiel dividend van 6 tot 8 procent en de kans op extra uitkeringen in de vorm van aandeleninkopers of speciale dividenden", aldus Barclays.

"Je koopt deze aandelen als het sentiment op zijn laagst is, wetende dat de winsttaxaties mogelijk nog de komende 10 tot 11 maanden worden verlaagd", aldus de analisten. "We zijn van mening dat dit een van de beste momenten is om te kopen."

Randstad maakt de resultaten over het vierde kwartaal dinsdag voorbeurs bekend. Maandag noteerde het aandeel 0,6 procent hoger op 48,44 euro