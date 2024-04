ING verlaagt koersdoel Fastned Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Fastned

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft het koersdoel voor Fastned verlaagd van 29,00 naar 23,00 euro, na de teleurstellende resultaten van de oplaadspecialist over het eerste kwartaal, maar met handhaving van het Houden advies. Dit bleek maandag uit een analistenrapport. Het oplaadvolume van Fastned viel afgelopen kwartaal tegen, met een daling van 2 procent op kwartaalbasis. ING denkt dat er op jaarbasis nog wel groei in zit, maar verlaagde de taxaties aanzienlijk. Fastned zei zelf dat lagere kosten voor thuisladen hebben geleid tot minder vraag naar bij de snellaadstations. Dit wijst volgens ING op grote onzekerheid over de voorkeur van consumenten voor oplaadlocaties. ING merkte op dat Fastned in belangrijke mate gefinancierd is met obligaties voor particuliere beleggers, waardoor de schuldpositie relatief hoog is. ING denkt dat Fastned niet al in 2025, maar pas in 2026 winstgevend zal zijn. Het blijft een kwalitatief hoogwaardige uitbater van laadstations, met betere locaties dan sectorgenoten, tekende de analist daarbij aan. Het aandeel Fastned noteerde maandag 0,4 procent hoger op 23,45 euro. Bron: ABM Financial News

