Media: Tesla verlaagt weer prijzen in VS

In het AD pleit vanmorgen een techneut voor veel grotere aandacht voor de ontwikkeling van waterstofauto's, in de strijd naar een beter klimaat, ik denk dat hij 100% gelijk heeft, de elektrische auto geeft veel meer fijnstof, dan benzine en dieselauto's, de batterijen produceren is zeer klimaatonvriendelijk en vaak ook zeer asociaal, ze zijn loodzwaar en wat we ermee moeten aan het eind van hun levensduur, weet nog niemand en dan hebben we het nog niet over gebrek aan alle metalen en giga overbelaste stroomnetten, moraal van het verhaal; dikke subsidies naar de klassen van de toekomstige waterstofingenieurs, tipje; Shell helpt maximaal mee om waterstof te leveren, zo groen mogelijk!!

Het beursverhaal was bij mij bloedrood, kort aan een ATL(ow), de AEX leverde 2,65% in, ik ging 4% nat, mijn hoofdfonds Shell kreeg al een min van 3,2% voor zijn kiezen, de olie zakte nog iets meer, maar gas veel minder, 1 en ander heeft natuurlijk te maken met gevaarlijke onrust in het Midden Oosten, zelfs de loeidure dorpspomp verlaagde de benzineprijs 1 cent!!

Mijn 2e fonds Aperam ging nog veel harder onderuit, hij verloor bijna 7% en dat terwijl ze zeggen, dat je nu in grondstoffen moet zitten, de laatste weken maakt hij een duikvlucht, ik ben geen alarmerend nieuws tegen gekomen, of het moet angst zijn, dat China nog meer in Europa gaat dumpen, nu dat moet Christientje, per direct afstraffen met hoge dumptarieven, actie, mouwdozen!!, Dalm handhaaft redelijke RVS prijzen, al denk ik zomaar, dat de stevig aantrekkende koperprijs, ook gunstig voor RVS moet uitpakken en ongetwijfelt zal in alle waterstof toepassingen, volop RVS noodzakelijk zijn!!

De chippies bevatten geen korreltje zout, smakeloze rommel, Besi deed het met een verlies van 7,23% nog het minst slecht, want ASML ging richting min 10% en Asmi ging er dik overheen, terwijl TSMC best met een goed kwartaal verhaal kwam, komende weken gaat Besi trakteren, dus houden we hem gewoon stevig vast, want breed in de markt stijgt de vraag naar AI en de toepassing daarvan explosief!!

KPN deed zijn advertentiekleur ook weer geen eer aan, want hij eindigde 2,38% rood, edoch; hij gaf van de week 3% dividend, als we dat kunnen gaan verzilveren, dan is het weekresultaat toch advertentiegroen!!

Unilever maakte een pas op de plaats, de laatste dagen trok hij een sprintje,, waardoor hij niet in de rode sloot eindigde, maar evenmin op het groene tapijt kwam, conculega's noteerden leuke cijfers!!

Het beste bankje van Europa, ING, ging wel in een mooi groen jasje gekleed, hij zette +1,9% op het bord en won daarmee bij mij het goud, misschien profiteert ING wel van die alsmaar oplopende goudprijs, wij gaan profiteren van die gouden dividend handreiking, van deze 10x betere concurrent van het Rare Boevenbankje!!

De temperaturen zijn ronduit dramatisch voor de groentetuin, als je geen of weinig winter hebt, dan gebeurt dit heel vaak in het voorjaar, dan blijft het tot de langste dag guur kil nat en koud, als dat nu nog even doorgaat, dan kan al het zaaiwerk over, door gebrek aan groeitemperaturen!!

Morgen mogen we genieten van de rustdag, we gaan richting de Hemelvaartherdenking van de HEILAND, lucas tekent in het laatste hoofdstuk van zijn Evangelie, zo mooi op, dat de HEILAND Zijn handen zegenend over Zijn discipelen uitspreidde en zo van hen wegvoer, hoe hoger HIJ ging hoe verder die zegende handen reikten, ze raken ook ons, als we Zijn discipelen willen zijn!!

Maandag hoop ik dat Bank of Amerika geen gelijk krijgt met zijn somber doenderij en dat de beursseinen weer leuk op groen springen, bij Rail Away daalt de trein, op de wonderschone Flambaan naar zeenivo, ik stap graag in de trein, die die prachtige rit weer omhoog maakt, ook op de beurs!! SJALOOM!!!