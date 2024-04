Europese beurzen terughoudend het weekend in

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa zijn vrijdag verdeeld geëindigd. De Stoxx Europe 600 index daalde minder dan 0,1 procent tot 499,29 punten. De Duitse DAX liet een verlies optekenen van 0,6 procent op 17.737,36 punten. De Franse CAC 40 sloot fractioneel in de min bij een stand van 8.022,41 punten. De Britse FTSE eindigde 0,2 procent hoger op 7.895,85 punten.

De berichten over een Israëlische aanval op Iraanse doelen voedden met name tijdens de ochtendsessie de vrees voor escalatie in de regio, zeker nadat Teheran eerder aangaf elke gewelddadige actie van Israël te vergelden.

Gedurende de middaghandel veerden de Europese beurzen op en verlieten beleggers veilige havens als olie, de dollar en goud.

Beleggingsadviseur Rein Schutte van Noesis Capital Management wees erop dat de vergeldingsactie van Israël vrij beheerst en gecontroleerd was. "Nu is het afwachten hoe Iran zal reageren. Mocht er een tegenreactie komen dan zullen de beurzen wat verder zakken, maar vooralsnog lijkt de kans op de-escalatie groter", zei de expert.

Rond het slot in Europa handelde de Europese munt al weer licht hoger ten opzichte van de greenback, op 1,0666. De olieprijzen noteerden nog wel hoger, maar de winst van eerder op de dag was grotendeels vervlogen.

Als Israël de Iraanse olieproductie zou verstoren, zou dat 1,5 miljoen vaten uit de wereldwijde aanvoer kunnen halen, zei Warren Patterson van ING. Een escalerend conflict zou andere olieproducerende landen in het Midden-Oosten kunnen meesleuren, hoewel dat risico volgens de marktstrateeg momenteel klein is.

Op macro-economisch vlak was het vrijdag vrij rustig. De producentenprijzen in Duitsland zijn in maart gedaald, maar minder sterk dan in de maand ervoor. Op jaarbasis daalden de prijzen met 2,9 procent, na een daling met 4,1 procent in februari.

Verder bleven de Britse detailhandelsverkopen in maart stabiel ten opzichte van de maand ervoor. Er werd gerekend op een stijging van 0,3 procent.

Bedrijfsnieuws

L'Oreal zat met de kwartaalomzet boven de consensus, maar waarschuwde wel voor minder vraag in China en druk in de VS. Het aandeel won 5,0 procent in Parijs.

Man Group presteerde over het eerste kwartaal minder goed dan verwacht, maar volgens Citi Research is de mix van het vermogen onder beheer positief. Citi verwacht geen wijzigingen in de margemix voor de tweede helft van het jaar. Het aandeel daalde toch 6,6 procent in Londen.

Banco de Sabadell wordt volgens RBC Capital Markets nog steeds niet op waarde geschat, ook al is de Spaanse bank bestand tegen lagere rentestanden in Spanje en het VK. RBC is het aandeel gaan volgen met een Outperform advies en een koersdoel van 1,90 euro. Het aandeel sloot vrijdag toch 1,2 procent.

Elders wisten financials overwegend in het groen te blijven, met winsten voor onder meer Deutsche Bak, Commerzbank, ING en UniCredit. Europese halfgeleideraandelen Infineon, SMTicroelectronics en ASML stonden juist onder druk, met verliezen van meer dan 2 procent.

De Deense brouwer Royal Unibrew verhoogde donderdag nabeurs de jaaroutlook. Unibrew verwacht in 2024 een groei van de EBIT van 9 tot 19 procent van eerder 5 tot 15 procent. Deze verhoging betekent dat de EBIT dit jaar uit zal komen tussen de 1,875 en 2,025 miljard kroon. De omzet steeg autonoom met 10 procent. Het aandeel steeg 18,1 procent. Heineken won in Amsterdam 1,9 procent. In Brussel steeg AB InBev 1,5 procent.

WDP heeft in het eerste kwartaal een sterke stijging van de winst geboekt, terwijl de outlook werd bevestigd. Het aandeel won 3,1 procent in Brussel.

Wall Street

De Amerikaanse beurzen noteerden rond het Europese slot overwegend lager. De Dow Jones index koerste wel licht hoger, gesteund door een koerswinst voor American Express, dat steeg na het openen van de boeken.