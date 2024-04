Aandeel Super Micro Computer hard onderuit Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Aandelen van Super Micro Computer stonden vrijdag fors onder druk. De Amerikaanse producent van onder meer chips die worden ingezet voor kunstmatige intelligentie, besloot om niet met voorlopige cijfers te komen voorafgaand aan de definitieve kwartaalresultaten. Super Micro Computer maakte vrijdag bekend dat de cijfers over het afgelopen kwartaal op 30 april na het slot van Wall Street verschijnen. In zeven van de acht afgelopen kwartalen kwam het bedrijf voorafgaand aan de kwartaalresultaten al met een update. Zo verhoogde Super Micro Computer in januari daags voor de kwartaalcijfers al de winst- en omzetverwachting. Omdat er nu geen voorlopige update volgt, vrezen beleggers dat de resultaten niet heel sterk zullen zijn en hooguit in lijn met de verwachtingen of zelfs slechter. Super Micro Computer rekent voor het afgelopen kwartaal op een omzet van 3,7 tot 4,1 miljard dollar en een aangepaste winst van 5,20 tot 6,01 dollar per aandeel. Analisten geraadpleegd door FactSet houden rekening met een omzet van 4 miljard dollar en een aangepaste winst per aandeel van 5,84 dollar. Aandelen van Super Micro Computer leverden vrijdag 17 procent in op 770,99 dollar. Ondanks deze daling staat het aandeel dit jaar nog altijd 168 procent hoger. Bron: ABM Financial News

