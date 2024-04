AEX sluit slechte week negatief af

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is vrijdag lager gesloten, hoewel gedurende de handel de verliezen enigszins werden ingelopen, nadat de beperkte omvang van de Israëlische aanval duidelijk werd.

Beleggingsadviseur Rein Schutte van Noesis Capital Management merkte in gesprek met ABM Financial News op dat het verlies beperkt bleef, met name omdat de vergeldingsactie van Israël vrij beheerst en gecontroleerd was. "Nu is het afwachten hoe Iran zal reageren. Mocht er een tegenreactie komen dan zullen de beurzen wat verder zakken, maar vooralsnog lijkt de kans op de-escalatie groter", voegde hij toe.

Uiteindelijk sloot de AEX vrijdag 0,6 procent lager op 860,01 punten. Voor de week was dit een verlies van 2,7 procent, waarbij de Amsterdamse beurs vooral veel last had van de zwakte bij de chippers. En dat had alles te maken met het herprijzen van de renteverwachtingen in de VS.

Op macro-economisch vlak werd bekend dat de Duitse producentenprijzen in maart op jaarbasis zijn gedaald met 2,9 procent, na een daling met 4,1 procent in februari. De detailhandelsverkopen in het Verenigd Koninkrijk zijn in maart gelijk gebleven.

De olieprijzen kenden een beweeglijke dag. Een vat Brent olie bereikte vanochtend in eerste instantie een hoogste koers van 90,75 dollar per vat, om vervolgens terug te vallen naar 86,19 dollar per vat. Bij het Europese slot noteerde de olieprijs 0,4 procent hoger op 87,44 dollar per vat.

Ook de rentes kende een relatief volatiele dag. In de ochtend fungeerden obligaties als veilige havens en dat drukte de rentes, maar ook hier keerde gedurende de dag de rust weer wat terug. De Amerikaanse tienjaarsrente noteerde rondom het slot in Europa 4 basispunten lager op 4,61 procent en de Duitse variant steeg met één basispunten naar 2,51 procent.

De euro/dollar koers bleef redelijk rustig en noteerde op 1,0666. Bij aanvang van de handelsdag in Europa bewoog het muntpaar nog op 1,0644 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,0643 op de borden.

Stijgers en dalers

De Amsterdamse hoofdgraadmeter werd vrijdag aangevoerd door Heineken met een winst van 1,9 procent. De brouwer profiteerde vermoedelijk van een outlookverhoging van Royal Unibrew.

DSM-Firmenich won 1,3 procent, dankzij een kleine koersdoelverhoging van Jefferies.

Adyen, ASMI en Besi verloren tussen de 3,0 en 4,0 procent. ASML beperkte het verlies tot 2,3 procent.

In de AMX ging WDP na cijfers aan kop met een winst van 3,1 procent. De vastgoedgroep heeft in het eerste kwartaal een sterke stijging van de winst geboekt. Kepler Cheuvreux sprak van een prima eerste kwartaal, waarin duidelijk veerkracht werd getoond.

Vopak won 2,6 procent, na een koersdoelverhoging van ING met handhaving van het koopadvies. De bank voorziet een positieve verrassing bij de publicatie van de cijfers over het eerste kwartaal, met name omdat de outlook van het management en daardoor ook de consensus te voorzichtig is.

Just Eat Takeaway werd 5,1 procent goedkoper en Fugro verloor 4,3 procent.

In de AScX steeg Kendrion met 2,9 procent een Ebusco met 2,7 procent na een nieuwe Franse opdracht. NX Filtration steeg met 2,2 procent.



Fastned daalde 2,7 procent. Berenberg verlaagde het koersdoel voor Fastned, maar herhaalde het koopadvies. TomTom werd 4,7 procent goedkoper.

Tussenstanden Wall Street

Aan het einde van de Europese beursdag handelde Wall Street verdeeld, waarbij de Dow Jones 0,4 procent hoger noteerde. De S&P 500 daalde daarentegen met 0,4 procent en de Nasdaq verloor 1,1 procent.