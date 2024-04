Meer omzet en winst voor Schlumberger Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Schlumberger heeft in het eerste kwartaal de omzet en de resultaten zien toenemen. Het voldeed daarmee aan de verwachtingen en wil in de komende twee jaar 7 miljard dollar aan de aandeelhouders uitkeren. Dit bleek vrijdag uit de resultaten van de Amerikaanse oliedienstverlener. De omzet in het eerste kwartaal steeg met 13 procent op jaarbasis naar 8,7 miljard dollar, nagenoeg gelijk aan de marktverwachting. Bij het onderdeel Well Construction steeg de omzet met 3 procent op jaarbasis naar 3,4 miljard dollar. Bij Production Systems kwam er 28 procent bij, waarmee dit onderdeel de omzet uitkwam op 2,8 miljard dollar. Over de verslagperiode steeg de nettowinst van 906 miljoen naar 1,1 miljard dollar. De aangepaste winst was met 0,75 dollar overeenkomstig de verwachtingen van analisten. Een jaar eerder was dit 0,63 dollar per aandeel. De operationele vrije kasstroom kwam uit op 327 miljoen dollar en er werd een kwartaaldividend van 0,275 dollar per aandeel goedgekeurd. Outlook Voor het lopende boekjaar 2024 gaat Schlumberger uit van investeringen van ongeveer 2,6 miljard dollar. Dit is het zelfde bedrag als in 2023. Het concern verwacht de komende twee jaar 7 miljard dollar aan de aandeelhouders uit te keren, waarvan 3 miljard gepland staat voor dit jaar en 4 miljard voor het jaar erop. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.