Stijging leidende indicatoren VS zet niet door Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De leidende indicatoren voor de Amerikaanse economie zijn in maart weer gedaald, nadat ze in februari voor het eerst in twee jaar stegen. Dit meldde The Conference Board donderdag. De Leading Economic Index daalde vorige maand met 0,3 procent en kwam uit op 102,4. "De opleving van de Amerikaanse LEI in februari bleek van korte duur, want de index daalde in maart", zei Justyna Zabinska-La Monica van The Conference Board in een toelichting. "Negatieve bijdragen van de rente spread, nieuwe bouwvergunningen, de verwachtingen van consumenten, nieuwe orders en de eerste werkloosheidsaanvragen", verklaarden de daling in maart, volgens The Conference Board. "De zesmaandelijkse en jaarlijkse groeicijfers van de LEI blijven negatief, maar het tempo van de krimp is afgenomen", aldus Zabinska-La Monica. Over het geheel genomen wijst de index op een fragiele outlook voor de Amerikaanse economie, volgens The Conference Board, maar een recessie wordt niet verwacht. De LEI index is een conjunctuurindicator die de ontwikkeling van de economie in het komende halfjaar weergeeft. De hoofdindicator is opgebouwd uit het gewogen gemiddelde van verschillende deelindicatoren, zoals het consumentenvertrouwen, het gemiddelde van de gewerkte uren in de industrie en aandelenprijzen. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.