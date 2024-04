Huizenbouwer D. R. Horton profiteert van krappe woningmarkt Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Het aandeel D. R. Horton lijkt donderdag hoger te openen, nadat de Amerikaanse huizenbouwer in het afgelopen kwartaal de winst en omzet harder dan verwacht zag stijgen. Bovendien werd de outlook voor heel dit boekjaar verhoogd. "Hoewel de inflatie en hypotheekrentes hoog blijven, steeg de opdrachtwaarde met 46 procent op kwartaalbasis en 14 procent op jaarbasis, aangezien het aanbod van nieuwe en bestaande, betaalbare woningen beperkt blijft", aldus voorzitter Donald Horton. De vraag naar huizen blijft dan ook gunstig, denkt de topman. In het afgelopen tweede kwartaal, dat liep tot 31 maart, steeg de winst tot 1,2 miljard dollar, ofwel tot 3,52 dollar per aandeel. Dit was een jaar eerder nog 942 miljoen dollar en 2,73 dollar per aandeel. Analisten geraadpleegd door FactSet hielden rekening met een winst per aandeel van 3,07 dollar. De omzet steeg met 14 procent tot 9,1 miljard dollar, waar 8,15 miljard dollar werd voorzien door de analisten. Het aantal nieuwe bouwopdrachten steeg met 14 procent tot 26.456 woningen, terwijl de opdrachtwaarde met 17 procent tot 10 miljard dollar steeg. Het aantal afgeleverde woningen steeg met krap 15 procent tot 22.548, waar de consensus mikte op 20.310 woningen. Voor het lopende boekjaar mikt Horton op een omzet van 36,7 tot 37,7 miljard dollar, terwijl eerder nog een omzet van 36,0 tot 37,3 miljard dollar werd voorzien. Het aandeel D. R. Horton steeg donderdag voorbeurs met krap drie procent. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.