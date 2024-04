Valuta: ABN AMRO stelt koersdoelen bij

(ABM FN-Dow Jones)ABN AMRO heeft de verwachtingen voor een flink aantal valutaparen bijgesteld. Dit bleek uit een rapport dat de bank verspreidde.

De bank verwacht in deze nieuwe prognoses een gematigde stijging van de Amerikaanse dollar op de korte termijn en een verzwakking van de dollar tegen het einde van dit jaar en ook volgend jaar.

Op de korte termijn verwacht ABN AMRO dat het Britse pond veerkrachtig is. De bank voorziet dat het pond het de komende maanden beter doet dan de euro en later in het jaar ook beter dan de dollar.

De Bank of England begint vermoedelijk in augustus met het verlagen van de rente, iets later dan de Fed en de ECB. Ook zal de Britse centrale bank in 2024 minder verlagen: in totaal 50 basispunten tegen 75 basispunten voor de Fed en 125 basispunten bij de ECB.

Op 21 maart van dit jaar verlaagde de Zwitserse centrale bank de beleidsrente al met 25 basispunten naar 1,5 procent, omdat de inflatie onder de doelstelling ligt. Sindsdien is de inflatie verder gedaald, waardoor de kans op nog een renteverlaging in juni toeneemt. Dit is dezelfde maand waarin ABN AMRO verwacht dat de ECB de verruimingscyclus start.

Voor dit jaar verwacht ABN AMRO meer renteverlagingen voor de ECB dan voor de Zwitserse centrale bank. Daarom zal er waarschijnlijk wat neerwaartse druk zijn op de euro/frank, en dat betekent een hogere Zwitserse frank. Maar de ruimte hier is beperkt, omdat de SNB geen sterke frank wil nu de inflatie onder de doelstelling ligt.

Een zwakke yen is volgens de bank een politieke kwestie geworden, waarbij eventuele interventies waarschijnlijk omvangrijk en onverwacht plaatsvinden, terwijl de relatief geringe marktliquiditeit de impact van mogelijke interventies zullen vergroten.

Voor de euro/dollar hanteert ABN AMRO voor het einde van dit jaar een koersdoel van 1,07. Dat was 1,10 dollar.

Voor de dollar gaat de bank voor het einde van het jaar nu uit van 145 yen tegen eerder 132.

Voor het pond geldt als nieuw eindejaarskoersdoel 1,28 tegen 1,30 dollar.

Voor de euro wordt door de bank nu 0,95 Zwitserse frank voorzien tegen voorheen 0,96 frank.

De dollar noteert naar verwachting eind 2024 op 7,10 yuan. Dat was in de oude raming 7,00 yuan.