Europese beurzen vlak rond middaguur

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden donderdag vlak met een cijferseizoen dat op gang komt en in aanloop naar cijfers van Netflix. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde donderdag rond het middaguur een min van 0,1 procent op 496,00 punten. De Duitse DAX liet een daling zien van 0,1 procent naar 17.770,95 punten. De Franse CAC 40 noteerde een winst van 0,4 procent met een stand van 8.015,22 punten. De Britse FTSE steeg 0,2 procent naar 7.859,77 punten. De eerste volledige week met kwartaalcijfers wordt overstemd door een zekere teleurstelling over de inmiddels zeer geringe kans dat de Fed al in juni de rente verlaagt. Voor vandaag lijkt het richtpunt de cijfers van de Amerikaanse streamingdienst Netflix, die na het slot op Wall Street verschijnen. Olie noteerde donderdag lager. Een mei-future West Texas Intermediate noteerde 0,8 procent in het rood op 82,06 dollar, terwijl voor een juni-future Brent 86,68 dollar werd betaald, een daling van 0,7 procent. De euro/dollar noteerde op 1,0677. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0688 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,0670 op de borden. Bedrijfsnieuws Danone heeft over het eerste kwartaal de omzet op gerapporteerde basis zien afnemen, terwijl de outlook voor dit jaar werd bevestigd. Voor het lopende boekjaar verwacht Danone nog altijd een vergelijkbare omzetgroei van 3 tot 5 procent, met een gematigde verbetering van de terugkerende operationele marge. Het aandeel noteerde 1,9 procent hoger. Nokia heeft conform verwachting een trage jaarstart achter de rug. De outlook voor heel het jaar werd gehandhaafd. Nokia voorziet daarmee nog altijd een vergelijkbare operationele winst van 2,3 tot 2,9 miljard euro. De koers noteerde 1,3 procent hoger. Easyjet verwacht in de eerste helft van het lopende boekjaar minder verlies te hebben gemaakt, waarbij de maatschappij sprak van een sterke vraag naar zomervluchten. De koers noteerde 1,6 procent hoger. Het Zwitserse technologiebedrijf ABB verhoogde de outlook voor de EBITA-marges van 16,0 naar 18,0 procent, terwijl de consensus op 17,2 procent zit, zo bleek donderdag uit de resultaten over het eerste kwartaal. ABB noteerde 5,4 procent hoger. Deliveroo kwam met de kwartaalresultaten iets boven de verwachtingen uit. Wel verloor de maaltijdbezorger marktaandeel in het VK en Ierland. Volgens Shore Capital kan dit een punt van zorg zijn voor beleggers. Het aandeel noteerde 5,9 procent hoger. Just Eat Takeaway steeg 1,5 procent. Sartorius deed het over het eerste kwartaal minder goed dan verwacht door een zwakke omzetontwikkeling bij de divisie bioprocessing en een tegenvallende orderinstroom. Verder zat er nogal wat zwakte in China. De koers noteerde 11,9 procent lager. Futures Wall Street De Amerikaanse beurzen gaan donderdag naar verwachting een hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,2 procent in het groen. De S&P500-index sloot woensdag 0,6 procent lager op 5.022,21 punten. De Dow Jones-index daalde 0,1 procent tot 37.753,31 punten en technologie-index Nasdaq daalde 1,2 procent tot 15.683,37 punten. Bron: ABM Financial News

