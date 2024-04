Beursblik: UBS verhoogt koersdoel Exor Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) UBS heeft het koersdoel voor Exor verhoogd van 111 naar 129 euro, na de jaarcijfers, op basis van de nieuwste koersdoelen voor de beursgenoteerde investeringen van het bedrijf en de waarderingen door Exor van de niet-beursgenoteerde aandelen per einde 2023. Die laatste categorie is goed voor ongeveer 20 procent van het totaal. Het grote belang in Ferrari is defensief in een onzekere macro-economische context, volgens UBS. Waar de vraag in de bredere markt voor luxegoederen vertraagt, moet Ferrari het hebben van mensen met extreem veel geld die waarschijnlijk minder gevoelig zijn voor de conjunctuur. Orderboeken die op recordniveaus staan, bieden bovendien zicht op solide resultaten tot en met 2025 en daarna. In de analistencall bleek dat Ferrari mikt op de bovenkant van zijn outlook voor 2026. Vanuit de observatie dat de transitie naar elektrisch rijden in westerse markten trager lijkt te verlopen, is Stellantis een goede keuze: flexibel, gedisciplineerd met zijn investeringen en kosten en sterk gefocust op aandeelhoudersrendement. Over het belang dat werd genomen in Philips is UBS minder positief, wijzend op de zwakkere marge in het segment Diagnosis & Treatment en een zwakke orderinstroom. De grote korting van 46 procent op de boekwaarde is volgens UBS niettemin misplaatst. De bank vindt 35 procent een realistischer korting en handhaaft het koopadvies. Het aandeel Exor steeg donderdag 1,0 procent naar 101,80 euro. Bron: ABM Financial News

