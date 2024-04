Herstel ASML leidt AEX licht hoger Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De AEX index koerste donderdag kort na de beursgong 0,2 procent hoger op 867,27 punten, terwijl de Midkap 0,4 procent won. Onder de hoofdaandelen won ASML 1,5 procent, na een daling van 6,7 procent een dag eerder, na een tegenvallende orderinstroom. De verzekeraars ASR Nederland en NN wonnen ongeveer een procent. Philips daalde meer dan een procent. In de AMX won Air France-KLM krap drie procent, met dank aan onder meer een terugval van de olieprijzen. AMG verloor een procent. In de AScX won Azerion twee procent. Pharming verloor daarentegen tien procent. Pharming geeft 100 miljoen euro aan converteerbare obligaties uit en wil de uitstaande 125 miljoen euro aan converteerbare obligaties terugkopen. Bron: ABM Financial News

