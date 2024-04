Easyjet verwacht kleiner verlies Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: easyJet

(ABM FN-Dow Jones) Easyjet verwacht in de eerste helft van het lopende boekjaar minder verlies te hebben gemaakt, waarbij de maatschappij sprak van een sterke vraag naar zomervluchten. Dit bleek donderdag uit cijfers van de prijsvechter. Voor de zes maanden, eindigend op 31 maart, verwacht Easyjet een zogeheten headline brutoverlies van 340 tot 360 miljoen pond. Een jaar eerder werd nog een verlies geboekt van 415 miljoen pond. De halfjaaromzet moet uitkomen rond 3,27 miljard pond, terwijl de headline kosten circa 3,6 miljard pond zullen zijn. De inzet per stoel steeg van 66,46 tot 69,87 pond. Easyjet meldde dat de vraag naar vluchten tijdens de paasdagen sterk was, in lijn met de niveaus van rond de zomer. Er werden in het tweede kwartaal 16,8 miljoen passagiers vervoerd. De beladingsgraad bedroeg 87 procent. Bron: ABM Financial News

