Alcoa is het lek nog niet boven, maar omzet beter dan verwacht

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Alcoa is het afgelopen kwartaal opnieuw in de rode cijfers gedoken op een lagere omzet en een groter verlies dan een jaar geleden. Dit bleek woensdag nabeurs uit de resultaten van de Amerikaanse aluminiumproducent. Alcoa zei dat de resultaten de lagere gemiddelde prijzen voor aluminium en hogere productiekosten weerspiegelden. De resultaten omvatten ook een last van 197 miljoen dollar in verband met het inperken van de Kwinana-raffinaderij van het bedrijf. “In het eerste kwartaal van 2024 hebben we de voorwaarden van onze overname van Alumina Limited afgerond, wat strategische, operationele en financiële flexibiliteit zal brengen”, aldus William F. Oplinger, president en CEO van Alcoa. "De grondstofprijzen en markten verbeteren, en we voeren verbeteringen op de korte termijn door om de toekomst van Alcoa verder te versterken", aldus Oplinger. De omzet van Alcoa daalde van 2,67 miljard dollar naar 2,60 miljard dollar. Dat was beter dan de 2,55 miljard dollar die door analisten geraadpleegd door FactSet werd verwacht. Alcoa boekte het afgelopen kwartaal een verlies van 252 miljoen dollar, ofwel 1,41 dollar per aandeel, in vergelijking met een verlies van 231 miljoen dollar, ofwel 1,30 dollar per aandeel in dezelfde periode een jaar eerder. Analisten geraadpleegd door FactSet hielden rekening met een verlies per aandeel van 0,54 dollar. Op aangepaste basis boekte het concern een verlies van 0,81 dollar per aandeel, ten opzichte van 0,23 dollar per aandeel een jaar geleden. Hier werd rekening gehouden met een verlies van 0,64 cent per aandeel, tegenover een verlies van 0,33 dollar een jaar eerder. Outlook Voor 2024 geeft het bedrijf vooruitzichten voor zowel de productie als de verzendingen voor beide segmenten. Alcoa verwacht dat de productie van aluminiumoxide in 2024 tussen de 9,8 en 10,0 miljoen ton zal liggen en dat de verzendingen van aluminiumoxide tussen de 12,7 en 12,9 miljoen ton zullen liggen. Het aandeel Alcoa noteerde woensdag in de elektronische handel nabeurs 2,7 procent hoger. Bron: ABM Financial News

