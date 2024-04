(ABM FN-Dow Jones) Hieronder volgen de belangrijkste items op de macro-economische agenda tot en met donderdag 25 april 2024:

DONDERDAG 18 APRIL 2024

07:30 Werkloosheid - Maart (NL)

14:30 Steunaanvragen - Wekelijks (VS)

14:30 Philadelphia Fed index - April (VS)

16:00 Bestaande woningverkopen - Maart (VS)

16:00 Leidende indicatoren - Maart (VS)

VRIJDAG 19 APRIL 2024

08:00 Producentenprijzen - Maart (eur)

08:00 Detailhandelsverkopen - Maart (VK)

08:45 Ondernemersvertrouwen - April (Fra)

MAANDAG 22 APRIL 2024

00:00 Consumentenvertrouwen - April (NL)

00:00 Prijzen bestaande koopwoningen - Maart (NL)

06:30 Investeringen - Februari (NL)

14:30 Chicago Fed index - Maart (VS)

16:00 Consumentenvertrouwen - April vlpg (eur)

DINSDAG 23 APRIL 2024

01:30 Samengestelde inkoopmanagersindex - April (Jap)

09:15 Samengestelde inkoopmanagersindex - April (Fra)

09:30 Samengestelde inkoopmanagersindex - April (Dld)

10:00 Samengestelde inkoopmanagersindex - April (eur)

10:30 Samengestelde inkoopmanagersindex - April (VK)

15:45 Samengestelde inkoopmanagersindex - April (VS)

16:00 Nieuwe woningverkopen - Maart (VS)

WOENSDAG 24 APRIL 2024

10:00 Ifo ondernemersvertrouwen - April (Dld)

13:00 Hypotheekaanvragen - Wekelijks (VS)

14:30 Orders duurzame goederen - Maart (VS)

16:30 Olievoorraden - Wekelijks (VS)

DONDERDAG 25 APRIL 2024

08:00 Consumentenvertrouwen - Mei (Dld)

13:00 Turkse centrale bank - Rentebesluit (Tur)

14:30 Steunaanvragen - Wekelijks (VS)

14:30 Economische groei - Eerste kwartaal vlpg (VS)

16:00 Aanstaande woningverkopen - Maart (VS)