Winstdaling Abbott Laboratories valt mee

(ABM FN-Dow Jones) Abbott Laboratories heeft het afgelopen kwartaal beter gepresteerd dan verwacht en verhoogde de outlook voor het hele jaar licht. Dit bleek woensdag uit de cijfers van de Amerikaanse farmaceut.

“De resultaten weerspiegelen een sterke start van het jaar en we verhogen onze verwachtingen voor de omzet en winst per aandeel voor het hele jaar”, zei CEO Robert Ford in een toelichting op de cijfers.

Het farmabedrijf boekte in het eerste kwartaal een nettowinst van 1,23 miljard dollar, ofwel 0,70 dollar per aandeel, in vergelijking met 1,32 miljard dollar in dezelfde periode een jaar eerder.

De aangepaste winst bedroeg 0,98 dollar per aandeel, tegenover 1,03 dollar per aandeel vorig jaar.

De omzet steeg van 9,7 miljard dollar in het eerste kwartaal vorig jaar naar 10,0 miljard dollar in het afgelopen kwartaal. Dit is inclusief de impact van de reeds voorziene daling van de verkoop van coronavirustesten in vergelijking met vorig jaar. De divisie Diagnostics zag de omzet met bijna 18 procent dalen. Daar stonden omzetstijgingen van 5,1 en 14,2 procent tegenover bij de divisies Nutrition en Medical Devices.

Autonoom was de omzetstijging meer dan 10 procent en daarmee het vijfde kwartaal op rij dat de autonome omzet met dubbele cijfers steeg.

Vooraf door FactSet Research geraadpleegde analisten rekenden op een aangepaste winst van 0,95 dollar per aandeel op een omzet van 9,9 miljard dollar.

Outlook

Abbott rekent voor het hele jaar op een winst per aandeel van 3,25 tot 3,40 dollar. De aangepaste winst wordt geraamd op 4,55 tot 4,70 dollar per aandeel. Eerder werd nog uitgegaan van een winst per aandeel van 3,20 tot 3,40 dollar en een aangepaste winst van 4,50 tot 4,70 dollar per aandeel.

De autonome omzetgroei in 2024 ziet Abbott uitkomen tussen de 8,5 en 10,0 procent, terwijl eerder nog werd uitgegaan van een groei van 8 tot 10 procent.

Het aandeel Abbott Laboratories noteerde woensdag in de elektronische handel voorbeurs 0,3 procent lager.