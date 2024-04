Amerikaanse futures wijzen op hogere opening Wall Street

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse futures wezen woensdag rond het middaguur op een hogere opening van Wall Street. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteerden rond lunchtijd tot 0,4 procent in het groen.

Wall Street sloot dinsdag verdeeld, na opmerkingen van Fed-voorzitter Jerome Powell dat de Amerikaanse centrale bank waarschijnlijk langer zal wachten met het verlagen van de rente vanwege de hardnekkig hoge inflatie.

"Het goede nieuws voor beleggers is dat Powell in ieder geval helemaal niet geïnteresseerd lijkt in het verhogen van de rente, een scenario dat analisten [eerder] onwaarschijnlijk achtten, maar inmiddels serieuzer zijn gaan nemen", zei CreditSights.

"De markt blijft rekening houden met één tot twee renteverlagingen dit jaar en een grote kans op een renteverlaging in september", zei SEB. "Het Beige Book van vanavond zal een nieuw stukje van de puzzel voor de centrale bank zijn."

Op macro-economisch vlak staan woensdag in de VS een drietal publicaties op de agenda. Voorbeurs verschijnen de wekelijkse hypotheekaanvragen, gevolgd door de wekelijkse update van de Amerikaanse olievoorraden en het Beige Book van de Federal Reserve.

De tienjaarsrente noteerde woensdag 0,2 procent lager op 4,649 procent, terwijl de tweejaarsrente 0,2 procent daalde op 4,956 procent.

Olie noteerde woensdag 0,7 procent lager op 84,75 dollar per vat.

De euro/dollar noteerde op 1,0644. Bij aanvang van de handelsdag in Europa bewoog het muntpaar nog op 1,0619 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,0617 op de borden.

Bedrijfsnieuws

United Airlines steeg voorbeurs ruim 5,0 procent. De luchtvaartmaatschappij boekte het afgelopen kwartaal een verlies van 0,15 dollar per aandeel, wat veel minder was dan de schattingen van analisten die een verlies van 0,58 dollar per aandeel voorspelden. De omzet steeg met 10 procent naar 12,5 miljard dollar, dankzij de sterke vraag.

Videogameuitgever Take-Two Interactive Software is van plan om zijn personeelsbestand met 5 procent terug te brengen, in het kader van een kostenbesparingsprogramma waarmee het bedrijf 165 miljoen dollar per jaar wil besparen. Het aandeel won voorbeurs 0,7 procent.

Trump Media & Technology Group noteerde voorbeurs circa 1,0 procent lager. De aandelen van het moederbedrijf van het Truth Social-platform daalden dinsdag en maandag met respectievelijk 14 procent en 18 procent, waardoor de marktkapitalisatie daalde tot ongeveer 3,1 miljard dollar. Kort na zijn beursintroductie eind maart was het bedrijf nog ongeveer 9 miljard dollar waard.

J.B. Hunt Transport Services daalde voorbeurs ongeveer 6,0 procent, nadat het logistieke bedrijf een 30 procent lager bedrijfsresultaat rapporteerde, vanwege een verzwakte vraag en hogere kosten en dubieuze debiteuren.

Autodesk daalde voorbeurs circa 2,6 procent, nadat het concern zei dat er een intern onderzoek loopt naar zijn boekhoudpraktijken en dat het jaarverslag voor het boekjaar dat eindigde op 31 januari niet binnen de verlengingsperiode van 15 dagen ingediend kan worden.

Interactive Brokers Group heeft het afgelopen kwartaal een 14 procent hogere omzet geboekt van 1,2 miljard dollar en presteerde daarmee beter dan verwacht. Het aandeel daalde voorbeurs 1,3 procent.

ASML, dat tevens genoteerd is in de VS, daalde voorbeurs 3,4 procent na cijfers, waaruit bleek dat de ordersinstroom in het eerste kwartaal niet aan de verwachtingen voldeed. In Amsterdam noteerde het aandeel 3,0 procent lager.

Intel, één van de klanten van ASML, noteerde voorbeurs 0,1 procent lager. Applied Materials, een concurrent van ASML, daalde 1,4 procent. Advanced Micro Devices daalde 0,1 procent, Micron Technology won 0,2 procent en Nvidia noteerde 0,5 procent hoger.

Abbott Laboratories, CSX, US Bancorp, Travellers en Alcoa komen woensdag onder andere met cijfers.

Slotstanden

De toonaangevende S&P 500 index sloot dinsdag 0,2 procent lager op 5.051,41 punten. De Dow Jones index eindigde 0,2 procent in het groen op 37.798,97 punten en technologiebeurs Nasdaq daalde 0,1 procent tot 15.865,25 punten.