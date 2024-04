Europese beurzen hoger rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden woensdag hoger na de verliezen van dinsdag, waarmee de vrijwel verkeken kans dat de Fed de rente in juni verlaagt, lijkt te zijn verwerkt.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde woensdag rond het middaguur een plus van 0,6 procent op 497,90 punten. De Duitse DAX liet een stijging zien van 0,7 procent naar 17.886,05 punten. De Franse CAC 40 noteerde een winst van 1,2 procent met een stand van 8.028,45 punten. De Britse FTSE steeg 0,5 procent naar 7.857,37 punten.

De hoop op een snelle renteverlaging in de Verenigde Staten lijkt verder te vervliegen, na opmerkingen van Fed-voorzitter Jerome Powell op dinsdagavond. Powell zei dat het vermoedelijk langer dan verwacht zal duren voordat de inflatie richting het beoogde doel van 2 procent gaat, zo merkten analisten van SEB op.

Als gevolg zag SEB de verwachtingen met betrekking tot het verlagen van de rente wat teruglopen. De markt houdt nog wel steeds rekening met een of twee verlagingen dit jaar. De markt lijkt het vooral eens over een eerste verlaging in september, aldus SEB.

SEB kijkt uit naar het Beige Book van de Fed vanavond. "Dat rapport zal een nieuw stukje vormen van de rentepuzzel."

Olie noteerde woensdag lager. Een mei-future West Texas Intermediate noteerde 0,3 procent in het rood op 85,06 dollar, terwijl voor een juni-future Brent 89,68 dollar werd betaald, een stijging van 0,4 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,064. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0628 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,0629 op de borden.

Bedrijfsnieuws

Rio Tinto bracht over het vierde kwartaal licht beter dan verwachte cijfers naar buiten, met daarin een zekere verzwakking in de koper- en ijzerertsvolumes. Vooral de koperdivisie schoot tekort, oordeelden analisten. De outlook bleef intact. De koers noteerde 2,0 procent hoger.

Antofagasta meldde over het eerste kwartaal van het gebroken boekjaar een daling van de productie, maar de opgelopen koperprijzen waren een steun in de rug. Het mijnbouwbedrijf handhaafde de outlook voor het lopende boekjaar, hoewel er wel sprake is van oplopende kosten. De koers noteerde 2,2 procent hoger.

Adidas verhoogde de outlook voor 2024, maar daarmee kwamen de nieuwe verwachtingen niet boven de consensus uit. Adidas noteerde 7,7 procent hoger.

Volvo liet beter dan verwachte resultaten over het eerste kwartaal zien. Er tekende zich lichte zwakte af in Noord-Amerika met minder orders voor de Mack-truck. De koers noteerde 1,7 procent lager.

LVMH maakte licht gedaalde resultaten over het eerste kwartaal bekend, maar stelde wel dat de vraag op peil blijft. In China profiteerde het luxemerk van de weggevallen coronarestricties en een herstel van het internationaal reisverkeer. Het aandeel noteerde 3,8 procent hoger.

ASML heeft in het eerste kwartaal de eigen outlook gehaald en zag de orderinstroom flink terugzakken, na het recordniveau in de laatste maanden van 2023. Jefferies verwacht dat TSMC en Intel de komende kwartalen hun orders zullen opvoeren. Voor het lopende tweede kwartaal zei ASML te rekenen op een omzet van 5,7 tot 6,2 miljard euro en een brutomarge van 50 tot 51 procent. Voor 2024 rekent ASML nog altijd op een omzet gelijk aan die in 2023, toen dit 27,6 miljard euro was. ASML noteerde 4,2 procent lager.

Jefferies heeft het advies voor AkzoNobel verhoogd van Houden naar Kopen en het koersdoel van 72,00 naar 79,00 euro. Het aandeel noteerde woensdag 2,2 procent hoger.

Just Eat Takeaway heeft woensdag de outlook voor heel 2024 gehandhaafd, nadat de orders en de brutotransactiewaarde terugliepen in het eerste kwartaal. RBC Capital Markets vond de kwartaalresultaten niettemin bemoedigend, maar de groei voor de middellange termijn is onzeker gezien de lagere investeringen en de terugval in klanten. Het aandeel noteerde 5,5 procent lager.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan woensdag naar verwachting een vrijwel vlakke opening tegemoet.

De S&P500-index sloot dinsdag 0,2 procent lager op 5.051,41 punten. De Dow Jones-index klom 0,2 procent tot 37.798,97 punten en technologie-index Nasdaq daalde 0,2 procent tot 15.865,25 punten.