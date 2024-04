Valuta: euro en dollar in evenwicht

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde woensdag rond 1,0650 dollar op een tot dusverre rustige handelsdag.

"Gezien de agenda zal het ook een rustige dag blijven, tenzij het Beige Book van de Fed vanavond iets opmerkelijks bevat", aldus marktanalist Teeuwe Mevissen van Rabobank woensdag tegen ABM Financial News. "De kans dat de Fed de rente in juni verlaagt is naar ons idee heel klein. Wel denken wij nog steeds dat de euro op een termijn van drie maanden kan dalen naar minimaal 1,05 dollar, met de risico's voor de euro aan de onderkant", aldus de analist van Rabobank woensdag.

Fed-voorzitter Jerome Powell zei dinsdag bij een informele bijeenkomst in Washington dat de Amerikaanse inflatie in het eerste kwartaal van dit jaar niet de bevestiging op een neerwaartse trend bood waarop werd gehoopt. Daarmee is de twijfel over de vraag of het wel zo verstandig is de rente in juni te verlagen niet verminderd. Aanvankelijk hadden Fed-leden een redelijke hoeveelheid vertrouwen in een neerwaartse inflatietrend, maar "recente data zorgden voor twijfel", aldus Powell dinsdag. Vorige week liet de Amerikaanse inflatie een tegenvallende beweging zien, waar de markt scherp op reageerde.

De inflatie van Nieuw-Zeeland kwam over het eerste kwartaal uit op 0,6 procent op kwartaalbasis en op 4,0 procent op jaarbasis, in beide gevallen lager dan verwacht. In het vierde kwartaal kwam de jaarinflatie van het land nog uit op 4,7 procent. De prijsstijging op jaarbasis was de laagste sinds juni 2021. De Reserve Bank of New-Zealand streeft naar een inflatie van 1 tot 3 procent.

De inflatie van Canada kwam in maart op maandbasis uit op 0,1 procent en op jaarbasis op 2,9 procent. Deze percentages kwamen overeen met de verwachtingen.

De euro noteerde woensdag 0,2 procent hoger op 1,0640 dollar. De Europese munt noteerde 0,1 procent lager op 0,8532 Britse pond. Het Britse pond steeg 0,3 procent tot 1,2470 dollar. De Amerikaanse dollar noteerde 0,1 procent lager op 1,3810 Canadese dollar. De Nieuw-Zeelandse dollar steeg 0,5 procent en noteerde op 0,5908 Amerikaanse dollar.