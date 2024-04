CNBC: Biden wil heffing op Chinees staal verdrievoudigen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse president Joe Biden wil de importheffing op Chinees staal en aluminium verdrievoudigen. Dat meldde nieuwszender CNBC woensdag. De Amerikaanse president Joe Biden wil de importheffing op Chinees staal en aluminium verdrievoudigen. Dat meldde nieuwszender CNBC woensdag. Biden voert campagne in de staat Pennsylvania, een belangrijk strijdperk voor de presidentsverkiezingen later dit jaar. Vandaag bezoekt de president het hoofdkantoor van de United Steelworkers in Pittsburgh. Bidens wens om de invoerheffing van 7,5 procent op de import van staal en aluminium te verhogen, moet duidelijk maken dat de recente waarschuwingen van zijn regering over de handelspraktijken van China geen loze dreigementen zijn. De Amerikaanse minister van financiën Janet Yellen zei vorige week tijdens een bezoek aan China dat Chinese subsidies een overaanbod creëren van producten voor schone energie, zoals zonnepanelen en elektrische auto's, waar in China onvoldoende vraag voor is. Ze maakt zich zorgen dat overcapaciteit ertoe kan leiden dat deze producten op de wereldmarkt worden gedumpt tegen kunstmatig lage prijzen, met alle gevolgen voor de concurrentie. Yellen zei later dat importheffingen een mogelijkheid zijn om dit tegen te gaan. Volgens een woordvoerder van de Amerikaanse regering zouden de hogere importheffingen niet de inflatie verhogen, maar wel Amerikaanse banen en de staalindustrie beschermen. Bron: ABM Financial News

