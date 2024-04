Inflatie eurozone gedaald naar 2,4%

De periode van makkelijk vergelijk in inflatie is nu afgelopen, nu komt een periode met het vergelijk met vorig jaar dat vorig jaar de prijzen van energie al flink lager waren.

Olie staat nu 20% hoger dan in de lente en zomer periode vorig jaar terwijl deze tot nu toe dit jaar ongeveer gemiddeld vergelijkbaar was met vorig jaar en de gasprijs staat de komende periode hoger dan vorig jaar waar deze in Q1 in het begin zelfs 50% lager stond en verder 40% lager waar nu ongeveer het kantelpunt is waar de gasprijs dus inflatie toevoegd tov vorig jaar ipv verminderd zoals tot nu toe dit jaar.

Maar dit is dus alleen voor de headline inflation en niet core inflation want daar halen ze oa energie uit.



Dus zo 'soepel' als het tot nu toe ging en de veel bredere roep om snelle en meervoudige renteverlagingen vanuit steeds meer ECB personen is misschien toch wel wat enthousiast ook omdat je met eerder verlagen dan Amerika je een hoop inflatie importeert van alles wat in dollars is.



Gezien de uitspraken kan de ECB bijna niet meer onder een juni verlaging uit maar dat er dan meteen nog een juli verlaging achteraan komt dat denk ik niet en dan in september maar weer kijken hoe de rest de inflatie heeft beinvloed behalve energie maar een hoop factoren liggen hoger dan wat er nu uit de inflatie rolt qua cijfers althans in Nederland in ieder geval, lonen, supermarkt prijzen overige kosten, alles is toch duidelijk omhoog en dat is meer dan 3%.



Waar is de inflatie compensatie vandaan dat het inflatiecijfer niet hoger ligt dan 3%, wat is er zo gedaald tov vorig jaar? Heeft iemand hier voorbeelden van die ook impact hebben?