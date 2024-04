Beursblik: aardige kwartaalupdate CM.com Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) CM.com heeft een aardige update over het eerste kwartaal gegeven, waarbij de aangepaste EBITDA positief was. Dit oordeelde analist Thymen Rundberg van ING woensdag in een rapport. De omzet van 63,5 miljoen euro was grofweg conform de 64,3 miljoen euro waar ING op mikte. De brutomarge liet een sterke stijging zien tot 30,8 procent, maar lag wel lager dan de door ING voorziene 32,5 procent. Als gevolg schoot de winst 7 procent tekort. Belangrijker is volgens de analist echter dat CM.com een aangepaste EBITDA van 3,3 miljoen euro boekte, een sterke verbetering ten opzichte van de 2,8 miljoen euro in de tweede jaarhelft van 2023. Rundberg denkt dat de consensus voor de aangepaste EBITDA van 16 miljoen euro haalbaar is en dat de consensus zelfs met meer dan 10 procent opwaarts kan worden bijgesteld na de update van CM.com over het eerste kwartaal. ING heeft een koopadvies op CM.com met een koersdoel van 10,50 euro. Het aandeel daalde woensdag met 1,5 procent tot 7,11 euro. Bron: ABM Financial News

