ASML trekt AEX in het rood Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is woensdag met een stevig verlies aan de beursdag begonnen, mede door de koersdaling van zwaargewicht ASML. De AEX opende op 866,50 punten, bijna 10 punten lager dan het slot op dinsdag. Inmiddels loopt het verlies wat terug. In de AEX daalde ASML na cijfers met 4,9 procent. Ook sectorgenoten ASMI en Besi noteerden in het rood. AkzoNobel daarentegen ging aan de leiding met een koerswinst van 3,4 procent na een koopadvies van Jefferies. ING won 0,9 procent na een koersdoelverhoging van Berenberg. In de AMX noteerden Just Eat Takeaway en Alfen 4,2 en 5,1 procent lager. De maaltijdbezorger kwam met cijfers en Alfen kreeg een adviesverlaging van Deutsche Bank. Corbion was de grootste stijger in de AMX met een winst van 1,1 procent. Bij de smallcaps ging Kendrion 2,3 procent hoger. B&S steeg 2,0 procent. TomTom daalde na cijfers met meer dan 12 procent. In CM.com was er nog geen koersvorming, na eveneens een kwartaalupdate. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.