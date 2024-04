Deutsche Bank haalt Alfen van de kooplijst

(ABM FN-Dow Jones) Deutsche Bank heeft het advies voor Alfen verlaagd van Kopen naar Houden en stelde het koersdoel neerwaarts bij van 70,00 naar 50,00 euro. Dit bleek woensdag uit een rapport van de Duitse bank.

Het eerste kwartaal van 2024 werd gekenmerkt door kwaliteitsproblemen in het smart grid-segment en de zoektocht naar een nieuwe CFO, stelde analist Nikita Lal. De vraag is hoe efficiënt Alfen deze problemen zal weten op te lossen, aldus Lal.

Alfen heeft de levering van zijn Pacto middenspanningsruimtes stopgezet, nadat in de afgelopen maanden vocht werd aangetroffen in een aantal ruimtes die zijn geleverd aan netbeheerder Liander.

"Tegelijkertijd bevindt het laadsegment zich nog steeds in een overgangsfase, terwijl de verkoop van elektrische auto’s in Europa de afgelopen maanden is afgenomen", zei Lal. "Hoewel we het hele jaar door groei in dit segment verwachten, zal dit waarschijnlijk niet de piekniveaus van 2022 benaderen”, voegde de analist toe.

De analist zei zich vergist te hebben in de omvang van de voorraadafbouw in het oplaadsegment. "Hoewel we nog steeds optimistisch zijn over het lange termijnverhaal van het bedrijf, gezien de verwachte groei in de onderliggende markten en de positionering van Alfen, leidt de recente nieuwsstroom ertoe dat we voor de korte termijn voorzichtiger zijn."

Het aandeel Alfen sloot dinsdag 0,8 procent hoger op 38,25 euro.