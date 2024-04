Beursblik: update Just Eat conform verwachting Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Takeaway.com

(ABM FN-Dow Jones) Just Eat Takeaway.com heeft in het eerste kwartaal conform verwachting gepresteerd. Dit oordeelden analisten van Jefferies woensdag in een rapport. De orders vielen wel iets lager uit dan de consensus, maar de brutotransactiewaarde was in lijn met de verwachtingen. De aantrekkende groei van de brutotransactiewaarde is te danken aan de Britse en Ierse activiteiten, merkten de analisten op, terwijl de groei in de andere segmenten stabiel blijft. Exclusief de Noord-Amerikaanse tak, blijft Just Eat op koers voor zijn outlook voor de brutotransactiewaarde in 2024, aldus Jefferies. De zakenbank verwacht dat beleggers licht positief zullen reageren op de update van de maaltijdbezorger. Jefferies heeft een koopadvies op Just Eat Takeaway met een koersdoel van 25,50 euro. Het aandeel sloot dinsdag op 13,94 euro. Bron: ABM Financial News

