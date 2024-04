Japanse export blijft stijgen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Japanse export is in maart opnieuw gestegen, maar minder sterk dan een maand eerder of dan verwacht, terwijl de import met bijna 5 procent daalde. Dit bleek woensdag uit cijfers van de Japanse overheid. De export nam afgelopen maand met 7,3 procent op jaarbasis toe, na een toename van 7,8 procent in februari. Economen hielden vooraf rekening met een stijging van 7,7 procent. De import van Japan daalde vorige maand met 4,9 procent, omdat de invoer van kolen en vloeibaar gas daalde. Dit zorgde voor een handelsoverschot van 366,5 miljard yen. Economen rekenden op 480 miljard yen. De uitvoer van Japan naar China steeg in maart met 12,6 procent, vooral door apparatuur voor de chipproductie, auto's en onderdelen daarvoor. Naar Azië als geheel steeg de uitvoer met 6,6 procent. Naar de Verenigde Staten werd door Japan 8,5 procent meer uitgevoerd onder aanvoering van eveneens apparatuur voor de chipproductie, auto's en auto-onderdelen. Naar Europa steeg de export in maart met 3,0 procent. Bron: ABM Financial News

