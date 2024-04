Beursblik: aanhoudende druk op resultaten bij Randstad verwacht Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Randstad heeft naar verwachting ook over het eerste kwartaal beduidend minder omzet en winst geboekt dan in dezelfde periode een jaar eerder. Dit bleek vrijdag uit de analistenconsensus die Randstad zelf heeft samengesteld. De kwartaalomzet daalde volgens de 13 analisten die bijdroegen aan de consensus op jaarbasis van 6.518 miljard naar 5,884 miljard euro. Autonoom daalde de omzet op jaarbasis naar verwachting met 8,3 procent. Een jaar eerder was er al sprake van een autonome krimp van 4,2 procent. De aangepaste EBITA komt op jaarbasis naar verwachting uit op 181 tegen 266 miljoen euro over het eerste kwartaal van 2023. De bijbehorende marge gaat naar verwachting zo van 4,1 naar 3,1 procent. De brutomarge daalt in deze consensus van 21,0 naar 20,4 procent. Randstad maakt de resultaten over het vierde kwartaal op dinsdag 23 april voorbeurs bekend. Randstad noteerde vrijdag op een groen Damrak 0,2 procent hoger op 48,91 euro. Bron: ABM Financial News

