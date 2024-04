Olieprijs daalt in rustige handel Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is dinsdag licht gedaald in een rustige handel, terwijl zorgen over spanningen in het Midden-Oosten op de achtergrond gonsden. De mei-future voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot 0,1 procent lager op 85,36 dollar op de New York Mercantile Exchange. Brent-olie werd 0,1 procent minder duur op 90,02 dollar. Ook maandag daalde de olieprijs, met een "ongemakkelijke kalmte" die zich meester maakte van de markt, terwijl handelaren afwacht hoe Israël zal reageren op het spervuur van raketten en drones dat Iran op het land afstuurde. Sommige handelaren calculeren dat de houding van het Witte Huis, dat een tegenaanval van Israël op Iran niet steun, de situatie kan de-escaleren. Iran stuurde de raketten als vergelding voor een aanval waarbij een Iraanse generaal in Syrië om het leven kwam. Bij de Iraanse vergeldingsaanval vielen weinig slachtoffers, mede omdat deze duidelijk van te voren werd aangekondigd waardoor de luchtafweer goed voorbereid was. "De beren op de oliemarkt durven steeds minder in te zetten op dalende olieprijzen", stelde Phil Flynn van Price Futures Group. "De stieren houden intussen hun hoorns omlaag, totdat duidelijker wordt wat de waarschijnlijke reactie van Israel zal zijn." De aandacht verschuift nu naar het wekelijkse rapport van EIA over de Amerikaanse olievoorraden. Er wordt een stijging van de handelsvoorraad ruwe olie voorzien van 600.000 vaten, en dalingen van 1 miljoen en 400.000 vaten voor benzine en destillaten. Bron: ABM Financial News

