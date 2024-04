Groene borden op Wall Street

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen stonden dinsdagavond licht hoger, na uitspraken van Fed-voorzitter Powell en wisselend ontvangen bedrijfsnieuws.

De S&P500-index steeg 0,2 procent tot 5.071,29 punten. De Dow Jones-index klom 0,5 procent tot 37.913,00 punten en technologie-index Nasdaq steeg 0,25 procent tot 15.925,31 punten.

De koersen schommelden dinsdag tussen winst en verlies, nadat Fed-voorzitter Jerome Powell reageerde op de tegenvallende recente inflatiecijfers en zei wat iedereen al wist: dat de kans op een spoedige renteverlaging door de stagnerende inflatiecijfers eerder was afgenomen dan toegenomen.

Zwaargewicht UnitedHealth gaf eeen steun in de rug maar de zakenbanken lieten het afweten.

Maandag gaf Wall Street nog terrein prijs, door oplopende geopolitieke spanningen. Een grote aanval met drones en raketten van Iran op Israël in het weekend maakte weinig slachtoffers, maar Israël heeft beloofd wraak te nemen en of dit tot verdere escalatie leidt, is onzeker.

De sterke recente macro-economische cijfers duwden de rentes verder omhoog. De tienjarige staatsobligatie steeg naar 4,65 procent, het hoogste niveau sinds november.

Investment manager Simon Wiersma van ING voorziet volop speculatie over het rentebeleid van de Fed tot 26 april, wanneer de PCE-inflatie bekend wordt gemaakt. "Het nu zelfs op een wedstrijd wie de minste verlagingen verwacht." Drie maanden geleden werden er nog bijna zeven renteverlagingen in 2024 door de markt ingeprijsd. Nu zijn het er minder dan twee. "Het kan verkeren", aldus Wiersma.

Economisch nieuws was er dinsdag over de Amerikaanse industrie, die in een stabiel tempo groeit. Het IMF stelde zijn groeiverwachting voor de Amerikaanse economie dit jaar stevig opwaarts bij. Volgend jaar vertraagt de Amerikaanse economie wel, verwachten de economen. In Europa is het andersom: dit jaar is de groei beperkt, maar volgend jaar zou die aantrekken.

Verder bleek het aantal in aanbouw genomen woningen in de VS in maart flink gedaald, met 15 procent, terwijl het aantal bouwvergunningen 4 procent lager was dan een maand eerder.

De prijs van een vat WTI-olie stabiliseerde rond 85 dollar.

De euro/dollar steeg nauwelijks tot 1,0629.

Bedrijfsnieuws

UnitedHealth Group steeg 5 procent, ondanks een kwartaalverlies na een cyberaanval op het betalingssysteem Change Healthcare. Het bedrijf handhaaft vooralsnog zijn verwachtingen voor dit jaar. De hack leidde tot een financiële crisis in de hele Amerikaanse zorgsector.

Johnson & Johnson daalde 2 procent na kwartaalcijfers , ondanks hogere resultaten en een licht aangescherpte outlook. Het bedrijf rekent nu op een omzetgroei van 5,5 tot 6,0 procent en een 8 procent hogr winst per aandeel van 10,57 tot 10,72 dollar.

Morgan Stanley won 2 procent na een winststijging in het eerste kwartaal, dankzij een groei van het beheerd vermogen naar 7.000 miljard dollar. De inkomsten stegen naar 15,1 miljard dollar waar een kleine daling tot 14,4 miljard was voorzien. De nettowinst van 2,02 dollar per aandeel was hoger dan de 1,66 dollar die was voorzien, volgens FactSet.

Bank of America verloor 3 procent na een kleiner dan voorspelde winstdaling, tot 0,83 dollar per aandeel, van 0,94 dollar een jaar eerder, waar 0,76 dollar was voorzien door analisten.

Live Nation daalde 8 procent nadat The Wall Street Journal berichtte dat het ministerie van Justitie de moedermaatschappij van Ticketmaster voor de rechter daagt omdat het zijn dominante positie in de verkoop van kaartjes voor live-evenementen zou hebben misbruikt.

Trump Media & Technology Group verloor 14 procent, na een daling van 18 procent op maandag, nadat het moederbedrijf van het Truth Social-platform een aanvraag indiende voor de verkoop van een groot aantal aandelen.

Tesla gaat het personeelsbestand met meer dan 10 procent inkrimpen, bleek dinsdag uit een melding bij beurswaakhond SEC. Hierover gingen de afgelopen dagen al geruchten. De reorganisatie moet Tesla efficiënter maken en klaar zijn voor de volgende groeifase.