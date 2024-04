Powell: renteverlaging lijkt verder weg Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Federal Reserve

(ABM FN-Dow Jones) De recente teleurstellende inflatiecijfers wijzen erop dat de Federal Reserve waarschijnlijk meer tijd nodig heeft voordat ze de rente kan verlagen. Dat zei Fed-voorzitter Jerome Powell dinsdag. De monetaire beleidscommissie van de Fed heeft dit jaar benadrukt dat ze meer vertrouwen nodig heeft dat de inflatie duurzaam naar het doel van 2 procent aan het dalen is, voordat de rente kan worden verlaagd. "De recente cijfers hebben ons duidelijk niet meer vertrouwen gegeven en wijzen er juist op dat het waarschijnlijk langer zal duren dan verwacht om dat vertrouwen te bereiken", zei Powell tijdens een evenement gesponsord door het Wilson Center. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.