Europese beurzen sluiten lager

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn dinsdag lager gesloten, in navolging van de verliezen op Wall Street maandag.

De brede STOXX Europe 600 index eindigde 1,5 procent lager op 498,21 punten. De Duitse DAX daalde 1,4 procent naar 17.766,23 punten. De Franse CAC 40 verloor 1,4 procent tot 7.932,61 punten. De Britse FTSE daalde zelfs 1,8 procent naar 7.820,36 punten.

"De afgenomen verwachtingen voor de Amerikaanse rente en de spanningen in het Midden-Oosten zetten de koersen lager", stelden analisten van IG. Veel beleggers verwachten dat de Fed de rente langer hoog houdt dan eerder werd gehoopt.

De stemming op de beurs klaarde even op nadat ECB-president Christine Lagarde herhaalde dat de centrale bank de rente binnenkort kan verlagen, tenzij een grote verrassing roet in het eten gooit. In dat kader let men zeer scherp op de olieprijs, waarschuwde Lagarde.

De eerste kwartaalcijfers worden in Amerika ondertussen wat nerveus ontvangen, gezien de koersdalingen. Veel bedrijven blikken voorzichtig vooruit naar de rest van het jaar.

Bank of America voorspelt echter dat de kwartaalwinsten van S&P-bedrijven de verwachtingen zullen overtreffen. De bank rekent op een winstgroei van gemiddeld 7 procent, terwijl de gemiddelde analist uitgaat van 3 procent.

Ook in Europa begint deze maand het kwartaalcijferseizoen. Analisten voorzien een winstdaling van 14 procent. Zulke zwakke cijfers zagen we voor het laatst in 2020, maar in het vierde kwartaal van vorig jaar daalde de winst ook al met 9 procent.

Volgens JPMorgan is het momenteel toch een beter moment om aandelen van Europese banken te kopen dan van Amerikaanse, die 34 procent duurder zijn, op basis van de verwachte winst.

Economisch nieuws was er dinsdag over de Amerikaanse industrie, die in een stabiel tempo groeit. Het IMF stelde zijn groeiverwachting voor de Amerikaanse economie dit jaar stevig opwaarts bij. Volgend jaar vertraagt de Amerikaanse economie wel, verwachten de economen. In Europa is het andersom: dit jaar is de groei beperkt, maar volgend jaar zou die aantrekken.

De olieprijs zakte iets. Een mei-future West Texas Intermediate noteerde licht in het rood op 85,14 dollar, terwijl voor een juni-future Brent 89,88 dollar werd betaald, een daling van 0,2 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,0637. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag stond er 1,0629 op de borden.

Bedrijfsnieuws

Arcelor Mittal verloor 6,9 procent. Deutsche Bank haalde het aandeel van zijn kooplijst en verlaagde het koersdoel van 31,00 naar 29,00 euro.

Beiersdorf, onder meer bekend van het merk Nivea, zat met de resultaten over het eerste kwartaal boven de prognoses in de markt, ofschoon de groei in de VS zwak was. In Europa gaat het volgens het bedrijf beter en in China wordt weer een groei verwacht in het topsegment. Het aandeel sloot 1,1 procent hoger.

Evonik presteerde in het eerste kwartaal beter dan verwacht met zijn Specialty Additives en Nutrition & Care, ondanks een moeilijk klimaat. Het bedrijf rekent nog altijd op een aangepaste EBITDA van 1,7 tot 2,0 miljard euro in 2024 en een omzet van 15 tot 17 miljard euro. Evonik sloot 0,7 procent hoger.

Dr. Martens zei dat CEO Kenny Wilson van plan is af te treden en waarschuwde voor een uitdagend jaar. Er ging dinsdag 29 procent van de koers af in Londen.

Saxo Bank kijkt naar strategische opties, nadat een beursnotering in Amsterdam anderhalf jaar geleden mislukte, meldde persbureau Reuters. Saxo, dat het Nederlandse BinckBank overnam, vond de timing niet optimaal.

Zowel recruiter Robert Half als diens Britse sectorgenoot Hays maakte over het eerste kwartaal een daling in de brutoresultaten bekend. Bij Robert Half ging het om een afname van 16 procent en bij Hays om 14 procent. Het aandeel Robert Half sloot 1,6 procent lager. Hays verloor 4,3 procent. Randstad stond in Amsterdam ook onder druk.

Ericsson heeft in het eerste kwartaal de omzet zien dalen en gaf een voorzichtige outlook af voor 2024, maar wist de winst wel flink op te voeren dankzij kostenbesparingen. Het aandeel sloot 1,7 procent hoger.

Woensdag volgen resultaten van zwaargewicht ASML. De ogen zijn gericht op de orderinstroom. Dinsdag sloot het aandeel licht hoger in Amsterdam.

Tussenstanden Wall Street

De Amerikaanse beurzen stonden dinsdag verdeeld, na de verliezen van maandag. De S&P500 daalde 0,2 procent en techbeurs Nasdaq won 0,1 procent. De Dow Jones index stond wel hoger, profiterend van een flinke koerswinst voor UnitedHealth.