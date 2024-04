IMF veel positiever over Amerikaanse economie

(ABM FN-Dow Jones) Het Internationaal Monetair Fonds is veel positiever geworden over de verwachte groei van de Amerikaanse economie. Dit bleek dinsdag uit een actuele World Economic Outlook van de IMF.

De economie in de VS groeit dit jaar naar verwachting met 2,7 procent. Dit is een opwaartse bijstelling met 0,6 procentpunt ten opzichte van drie maanden geleden. Voor 2025 wordt gerekend op een vertraging van de groei tot 1,9 procent.

Dit jaar groeit de wereldeconomie met 3,2 procent, verwacht het IMF verder, net als in 2025. In januari werd voor 2024 nog uitgegaan van 3,1 procent.

Op middellange termijn gaat het IMF uit van een mondiale groei van 3,1 procent.

In de eurozone zou de groei dit jaar uitkomen op 0,8 procent, in plaats van 0,9 procent. Dat is wel nog steeds beter dan de 0,4 procent in 2023. Voor 2025 wordt gerekend op een verder aantrekkende groei in de muntunie van 1,5 procent.

Verder rekent het IMF op een economische groei van 4,6 procent in China in 2024, na de 5,2 procent van vorig jaar. In 2025 zwakt de groei in China verder af tot 4,1 procent, is de verwachting van het IMF.

Inflatie blijft hoog

De mondiale inflatie moet dit jaar afkoelen tot 5,9 procent, van 6,8 procent in 2023, om vervolgens in 2025 verder af te dalen tot 4,5 procent. Hierbij keren geavanceerde economieën vermoedelijk sneller terug naar hun inflatiedoelstellingen dan opkomende markten en ontwikkelende economieën, denkt het IMF.

Hoofdeconoom Pierre-Olivier Gourinchas van het IMF waarschuwde dinsdag dat hoewel de inflatietrends "bemoedigend" zijn, er nog meer werk verricht moet worden.

"Ietwat zorgwekkend is dat de vooruitgang in de richting van de inflatiedoelstellingen sinds het begin van het jaar enigszins tot stilstand is gekomen", voegde Gourinchas daar aan toe.