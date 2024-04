Futures wijzen op verdeelde opening Wall Street

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan dinsdag een verdeelde opening tegemoet. Rond lunchtijd noteerden de futures op de S&P 500 tot 0,1 procent lager. De Dow Jones zal naar verwachting wel in het groen openen, na meevallende cijfers van zwaargewicht Unitedhealth Group.

Wall Street steeg maandag in eerste instantie nog, nadat Israël afgelopen weekend met succes een drone- en raketaanval uit Iran had afgeslagen, waardoor de spanningen in het Midden-Oosten enigszins afnamen. Washington's voornemen om het Israël-Iran-conflict te beteugelen leek de zorgen eveneens in bedwang te houden.

Gedurende het verloop van de sessie verdampten de winsten echter en kreeg de vrees voor een verdere escalatie van het conflict in het Midden-Oosten toch de overhand, ondanks dat de bondgenoten van Israël hebben opgeroepen tot kalmte en waarschuwden dat er gemakkelijk een veel grotere oorlog in het Midden-Oosten kan ontstaan.

Ook hielpen de sterke macrocijfers niet mee. Die duwden de rentes in de VS verder omhoog. Het rendement op de tienjarige staatsobligatie steeg vandaag naar 4,65 procent en bereikte daarmee het hoogste niveau sinds medio november.

Investment manager Simon Wiersma van ING gaf aan dat er tot 26 april, wanneer de PCE-inflatie bekend wordt gemaakt, er volop ruimte is om te speculeren op de renteverwachtingen van de Fed. "Het lijkt er nu zelfs op dat er een wedstrijd is wie de minste verlagingen verwacht. Er zijn zelfs al analisten die het hebben over renteverhogingen! Drie maanden geleden werden er voor dit jaar nog bijna zeven renteverlagingen door de markt ingeprijsd. Nu zijn het er minder dan twee. Het kan verkeren", aldus Wiersma.

Vandaag staan er weer een aantal bedrijven geagendeerd om de boeken te openen, waaronder Bank of America, Morgan Stanley en United Airlines.

Bank of America verwacht overigens dat de winsten van S&P-bedrijven de verwachtingen in het eerste kwartaal zullen overtreffen. De analisten verwachten een winstgroei van 7 procent, ruim boven het consensuscijfer van 3 procent en ongeveer in lijn met de groei in het vierde kwartaal van 2023.

Beleggers zullen vanmiddag ook uitkijken naar de laatste stand van zaken over het aantal nieuwe woningen en bouwvergunningen om inzicht te krijgen in de gezondheid van de woningmarkt. Gegevens over de industriële productie zullen ook vóór de openingsbel worden vrijgegeven.

De prijs van een vat WTI-olie stabiliseerde rond de 85 dollar en de euro/dollar wist iets op te lopen naar 1,0629. "Voor juni denkt 17,5 procent van de markt dat de Fed de rente verlaagt", zei valutahandelaar Dirk Croonen van valutabroker Ebury dinsdag tegen ABM Financial News. "Gisteren deden de goede detailhandelsverkopen in de VS nog een duit in het zakje. De verwachting is dat macrodata uit de VS de komende tijd goed in de gaten gehouden worden om de stand van de economie van de VS te peilen", aldus Croonen.

Bedrijfsnieuws

De aandelen van zwaargewicht Unitedhealth Group stegen ongeveer 7 procent voorbeurs. Het bedrijf boekte in het eerste kwartaal van 2024 een verlies als gevolg van een cyberaanval, maar handhaaft vooralsnog wel de outlook voor heel dit jaar. In de verslagperiode werd het betalingssysteem van dochteronderneming Change Healthcare gehackt. Dit leidde tot chaos en een financiële crisis in de hele gezondheidszorgsector in de Verenigde Staten.

De aandelen van Johnson & Johnson daalden 1,7 procent na de cijfers , ondanks dat het bedrijf in het eerste kwartaal van 2024 hogere resultaten heeft behaald en besloot om de outlook licht aan te scherpen. Zo wordt nu gerekend op een omzetgroei van 5,5 tot 6,0 procent en een aangepaste winst per aandeel van 10,57 tot 10,72 dollar, wat op jaarbasis een stijging van gemiddeld 7,7 procent zou zijn.

Live Nation daalde met 6,8 procent na een rapport van The Wall Street Journal waarin stond dat het ministerie van Justitie zich voorbereidt op het aanklagen van de moedermaatschappij van Ticketmaster, omdat het bedrijf zijn dominantie voor het ticketverkoop van live-evenementen heeft misbruikt.

Trump Media & Technology Group daalde 3,8 procent in de voorbeurshandel, na een daling van 18 procent op maandag, nadat het moederbedrijf van het Truth Social-platform een aanvraag had ingediend voor de verkoop van een groot aantal aandelen.

Tesla gaat het personeelsbestand met meer dan 10 procent verkleinen, zo meldde de fabrikant dinsdag in een document ingediend bij de Amerikaanse beurswaakhond SEC. Daarmee bevestigde de geruchten van de afgelopen dagen. De reorganisatie moet Tesla efficiënter maken en klaar zijn voor de volgende groeifase. Tesla verloor 2,4 procent voor de openingsbel. Bovendien is R&D-directeur Drew Baglino per 14 april afgetreden.