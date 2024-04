Media: Saxo onderzoekt strategische opties Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Saxo Bank

(ABM FN-Dow Jones) Broker Saxo Bank onderzoekt de strategische opties. Dit meldde persbureau Reuters dinsdag op basis van vier bronnen. De stap volgt nadat circa 1,5 jaar geleden een beursnotering via een SPAC in Amsterdam mislukte. Volgens twee bronnen van Reuters zou er een waardering van 1,5 tot 2 miljard euro gemoeid zijn bij een verkoop. Saxo had in 2022 plannen om via de lege beurshuls Disruptive Capital Acquisition Company een notering in Amsterdam te krijgen. Het plan ging niet door, omdat "de timing" niet optimaal was. Destijds werd gesproken van een waardering van 2 miljard euro. Saxo nam enkele jaren geleden het Nederlandse BinckBank over, wat toen het einde van diens beursnotering in Amsterdam betekende. Bron: ABM Financial News

