UnitedHealth handhaaft outlook ondanks cyberaanval

(ABM FN-Dow Jones) UnitedHealth heeft in het eerste kwartaal van 2024 een verlies geboekt als gevolg van een cyberaanval, maar handhaaft vooralsnog wel de outlook voor heel dit jaar. Dit bleek dinsdag uit de resultaten van de Amerikaanse zorgverzekeraar.

In de verslagperiode werd het betalingssysteem van dochteronderneming Change Healthcare gehackt. Dit leidde tot chaos en een financiële crisis in de hele gezondheidszorgsector in de Verenigde Staten.

"Het bedrijf blijft aanzienlijke vooruitgang boeken bij het herstellen van de getroffen diensten van Change Healthcare en biedt tegelijkertijd financiële steun aan getroffen zorgverleners. Tot nu toe heeft het bedrijf meer dan 6 miljard dollar aan voorschotten en renteloze leningen verstrekt om zorgverleners in nood te ondersteunen", zei UnitedHealth dinsdag.

De totale impact van cyberaanvallen in het eerste kwartaal bedroeg 0,74 dollar per aandeel en het bedrijf schat de impact voor het hele jaar op 1,15 tot 1,35 dollar per aandeel.

In het eerste kwartaal boekte het bedrijf verder een eerder aangekondigde afschrijving van ongeveer 7 miljard dollar als gevolg van de verkoop van de Braziliaanse activiteiten bij ongunstige wisselkoersen.

Wel liet UnitedHealth de eerder afgegeven outlook voor 2024 dinsdag ongemoeid. Het bedrijf rekent voorlopig nog steeds op een aangepaste winst van 27,50 tot 28,00 dollar per aandeel. Dit is wel exclusief een deel van de nasleep van de cyberaanval en de verkoop van de Braziliaanse activiteiten, aldus het bedrijf. De nettowinst per aandeel moet uitkomen op 17,60 tot 18,20 dollar.

In het eerste kwartaal kwam er een verlies van 1,53 dollar per aandeel in de boeken als gevolg van de cyberaanval en de valutaire tegenwind van de Braziliaanse desinvestering. De aangepaste winst van 6,91 dollar per aandeel was wel beter dan de 6,61 dollar per aandeel waar analisten geraadpleegd door FactSet op rekenden, maar marktkenners waarschuwden voorafgaand aan het cijferseizoen al dat het lastig zou zijn om de impact van de cyberaanval goed in te schatten.

De omzet van UnitedHealth steeg op jaarbasis van 91,9 naar 99,8 miljard dollar, hetgeen conform de marktverwachting was.

Een belangrijke indicator voor de markt, de zogeheten medical loss ratio, die aangeeft welk deel van de premies wordt uitbetaald om medische kosten te dekken, kwam uit op 84,3 procent. De markt rekende op 83,8 procent.

De operationele kasstroom werd met circa 3 miljard dollar gedrukt als gevolg van de kosten die UnitedHealth maakte na de cyberaanval, en noteerde eind maart op 1,1 miljard dollar.

Het aandeel UnitedHealth noteerde dinsdag voorbeurs 5,5 procent hoger.