Europese beurzen fors lager rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden dinsdag lager na de rode slotnotering op Wall Street maandagavond.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde dinsdag rond het middaguur een verlies van 1,3 procent op 496,20 punten. De Duitse DAX liet een daling zien van 1,3 procent naar 17.765,55 punten. De Franse CAC 40 noteerde een verlies van eveneens 1,3 procent met een stand van 7.939,10 punten. De Britse FTSE daalde 1,3 procent naar 7.858,84 punten.

"De afgenomen verwachtingen voor de Amerikaanse rente en de spanningen in het Midden-Oosten zetten de koersen lager", aldus analisten van IG in een commentaar. Veel partijen verwachten dat de Fed de rente langer in stand houdt dan eerder dit jaar nog werd gedacht en gehoopt.

De start van het seizoen voor de eerste kwartaalcijfers gaat verder niet zonder de nodige nervositeit gepaard, gezien de koersdalingen. Relatief veel bedrijf zijn terughoudend in de outlook voor de rest van het jaar.

Bank of America verwacht dat de winsten van S&P-bedrijven de verwachtingen in het eerste kwartaal zullen overtreffen. De analisten verwachten een winstgroei van 7 procent, ruim boven het consensuscijfer van 3 procent en ongeveer in lijn met de groei in het vierde kwartaal van 2023.

Het resultatenseizoen staat ook in Europa op het punt van start te gaan. Naar verwachting van Bank of America zal ongeveer 40 procent van de Europese bedrijven deze maand rapport uitbrengen. De consensus is dat de winst per aandeel op jaarbasis met 14 procent zal dalen, wat de zwakste prestatie zou zijn sinds het derde kwartaal van 2020. In het vierde kwartaal van 2023 daalde de winst met 9 procent.

Olie werd dinsdag goedkoper. Een mei-future West Texas Intermediate noteerde 0,3 procent in het rood op 85,14 dollar, terwijl voor een juni-future Brent 89,88 dollar werd betaald, een daling van 0,2 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,0623. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0612 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag stond er een stand van 1,0629 op de borden.

De Amerikaanse tienjaarsrente noteerde dinsdag aan het einde van de ochtend op 4,651 procent en de Duitse Bund stond op 2,454 procent.

Bedrijfsnieuws

Deutsche Bank heeft het advies voor ArcelorMittal verlaagd van Kopen naar Houden en het koersdoel van 31,00 naar 29,00 euro. Het aandeel noteerde dinsdag 6,5 procent lager.

Beiersdorf, onder meer bekend van het merk Nivea, zat met de resultaten over het eerste kwartaal boven de prognoses in de markt, ofschoon de groei in de VS zwak was. In Europa gaat het volgens het bedrijf beter en in China wordt weer een groei verwacht in het topsegment. De koers noteerde 1,7 procent hoger.

Evonik heeft in het eerste kwartaal beter dan verwacht gepresteerd. De sterkste groei boekte Evonik afgelopen kwartaal bij de divisies Specialty Additives en Nutrition & Care. Evonik zei dinsdag dat de marktomstandigheden moeilijk en onzeker blijven. Het bedrijf rekent nog altijd op een aangepaste EBITDA van 1,7 tot 2,0 miljard euro in 2024 op een omzet van 15 tot 17 miljard euro. Evonik noteerde 0,8 procent hoger.

Dr. Martens zei dat CEO Kenny Wilson van plan is af te treden en waarschuwde voor een uitdagend jaar. Er ging dinsdag 29,4 procent van de koers af.

Zowel recruiter Robert Half als diens Britse sectorgenoot Hays maakte over het eerste kwartaal een daling in de brutoresultaten bekend. Bij Robert Half ging het om een afname van 16 procent en bij Hays om 14 procent. Het aandeel Robert Half noteerde 2,1 procent lager. Hays verloor 4,1 procent.

Ericsson heeft in het eerste kwartaal de omzet zien dalen en gaf een voorzichtige outlook af voor 2024, maar wist de winst wel flink op te voeren dankzij kostenbesparingen. De koers noteerde 6,5 procent hoger.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan dinsdag naar verwachting een lagere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,2 procent in het rood.

De toonaangevende S&P 500 index daalde maandag 1,2 procent tot 5.061,82 punten, de Dow Jones index verloor 0,7 procent op 37.735,11 punten en de Nasdaq noteerde 1,8 procent lager op 15.885,02 punten.