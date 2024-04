Onrust en rentevrees zetten hele AEX in het rood

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs noteerde dinsdagochtend rond de klok van half 12 flink lager, vooral vanwege de aanhoudende onzekerheid in het Midden-Oosten in combinatie met hernieuwde rentevrees.

De AEX daalde 0,7 procent naar 872,95 punten, waarbij alle aandelen roodgekleurd waren.

De geopolitieke spanningen zijn hoog na de uitgebreide drone- en raketaanval van Iran op Israël afgelopen weekend. Israël heeft beloofd wraak te nemen, maar hoe, waar of wanneer is nog onduidelijk. Dit ondanks dat de bondgenoten van Israël hebben opgeroepen tot kalmte en waarschuwden dat er gemakkelijk een veel grotere oorlog in het Midden-Oosten kan ontstaan.

Ook hielpen de sterke winkelverkopen in de VS niet mee. Die duwden de rentes in de VS verder omhoog. Het rendement op de tienjarige staatsobligatie steeg vandaag naar 4,64 procent en bereikte daarmee het hoogste niveau sinds medio november.

Investment manager Simon Wiersma van ING gaf aan dat er tot 26 april, wanneer de PCE-inflatie bekend wordt gemaakt, er volop ruimte is om te speculeren op de renteverwachtingen van de Fed. "Het lijkt er nu zelfs op dat er een wedstrijd is wie de minste verlagingen verwacht. Er zijn zelfs al analisten die het hebben over renteverhogingen! Drie maanden geleden werden er voor dit jaar nog bijna zeven renteverlagingen door de markt ingeprijsd. Nu zijn het er minder dan twee. Het kan verkeren", aldus Wiersma.

Dit betekent echter niet dat ING minder positief is geworden over aandelen. Een sterk draaiende Amerikaanse economie is gunstig voor de winstgroeiverwachtingen van bedrijven. Vooralsnog houdt ING vast aan een overweging. Voor obligaties is het met langer hoog blijvende groei en inflatie een wat moeilijkere periode. Daarbij past een onderweging, voegde Wiersma toe.

De prijs van een vat Brent olie stabiliseerde rond de 90 dollar en de euro/dollar zakte mede vanwege het groeiende renteverschil tussen de VS en Europa naar 1,0618.

Stijgers en dalers

Onder de volledig roodgekleurde hoofdaandelen was staalconcern ArcelorMittal de grootste daler met een koersverlies van ruim 6 procent. Handelaar Bert van der Pol van Today's Group wees op een adviesverlaging van Deutsche Bank voor ArcelorMittal. Het advies ging van Kopen naar Houden en het koersdoel daalde naar 29 euro.

ASMI verloor daarnaast ruim drie procent.

ING verloor 1,4 procent, ondanks een koersdoelverhoging van Kepler Cheuvreux naar 20,00 euro. Kepler handhaafde ING ook op de favorietenlijst in aanloop naar de kwartaalcijfers van de bank.

Unilever en DSM-Firmenich presteerden in de AEX het beste met bescheiden verliezen van 0,2 procent.

In de AMX wist Fagron 0,6 procent bij te schrijven. SBM Offshore koerste na een ex-dividend notering 5,5 procent lager. Hiervoor gecorrigeerd was het verlies slechts 0,2 procent. Aperam verloor 5,4 procent, vermoedelijk geraakt door het negatieve analistenrapport voor Arcelor.

In de AScX steeg Avantium met 2,3 procent.

B&S steeg na cijfers met 1,2 procent. ING vond de cijfers netjes. De consensus mikt op een marge van 5,2 tot 5,4 procent voor dit jaar en is daarmee volgens ING wat aan de voorzichtige kant.

Ook Fastned kwam met cijfers en steeg met 0,6 procent. ING vond de kwartaalupdate teleurstellend. Fastned maakte bekend dat het tempo van de uitrol van stations in 2024 wat lager zal uitvallen, gevolgd door een versnelling in 2025.

Pharming en Accsys verloren bijna 3 procent.