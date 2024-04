Valuta: euro blijft onder druk staan

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde dinsdag even dicht op de 1,06 dollar in een markt die voortdurend de verwachtingen bijstelt voor een renteverlaging in de VS. Dinsdag rond 08.30 uur noteerde de munt 1,0602 dollar.

"Voor juni denkt nu 17,5 procent van de markt dat de Fed de rente verlaagt", zei valutahandelaar Dirk Croonen van valutabroker Ebury dinsdag tegen ABM Financial News. "Gisteren deden de goede detailhandelsverkopen in de VS nog een duit in het zakje. De verwachting is dat macrodata uit de VS de komende tijd goed in de gaten gehouden worden om de stand van de economie van de VS te peilen", aldus Croonen.

Croonen wees dinsdag verder op de verlaagde raming voor het aantal renteverlagingen in de VS. "Na de notulen van de laatste Fed-vergadering bracht dat het aantal afgelopen maandag in de nieuwe raming omlaag van 3 naar 2", aldus de handelaar van Ebury dinsdag.

Tussen de reeks monetaire sprekers van dinsdag vallen Fed-voorzitter Jerome Powell en ambtsgenoot Tiff Macklem van de Bank of Canada op als deelnemers aan een praatbijeenkomst van het Wilson Center.

De euro noteerde dinsdag aan het einde van de ochtend vlak op 1,0628 dollar. De Europese munt noteerde nog geen 0,1 procent hoger op 0,8541 Britse pond. Het Britse pond noteerde vlak procent op 1,2444 dollar.